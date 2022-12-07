国家卫健委：我国新冠疫苗接种的六种组合均安全有效

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案提到了六种接种组合，对于预防新冠病毒的效果是否有差异？有没有优先推荐的组合？

对此，国家卫生健康委科技发展中心主任、疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，这六种组合都是可以推荐的。具体到接种的实际过程当中，可能在不同的接种地方，在不同的接种点，由于疫苗的供应或者采购等原因，可能有部分疫苗不一定都可及，但是一定不要犹豫，只要在这六种组合当中选择任一组合进行接种，身体健康和生命安全都能得到非常好的保护。

郑忠伟指出，疫情发生后，我国快速推进新冠病毒疫苗研发工作，布局了五条技术路线。得益于我国的制度优势和在推进疫苗研发过程当中的一系列机制创新，目前我国新冠病毒疫苗技术路线多、获批种类多、加强接种组合丰富。在这次方案当中推出的六种组合，都是在专家充分论证基础上，按照有关的法律法规程序批准推出的。这六种组合都是安全有效的，只要接种了加强针，对重症、死亡的保护效果都非常显著，预期对感染也有一定的保护效果。

郑忠伟还补充说，除了老年人以外，18-59岁的人群接种时间有很多超过6个月了，也需要接种加强针，接种的间隔时间也可以调整到3个月。