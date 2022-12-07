国家卫健委：对没有核酸结果的急危重症患者 及时在医院缓冲区域内救治

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，对于没做核酸但有紧急医疗需求的患者，他们的医疗需求是否能够得到保障？

对此，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红强调，有紧急医疗需求的患者，无论有没有核酸结果，他们的医疗需求都必须也应该得到满足。

“救治患者绝对不能以是否有核酸检测结果为前提条件。”郭燕红指出，所有医疗机构都不能以任何理由对患者进行拒诊，特别是没有核酸结果的紧急就医者，有很多是急危重症，容易造成治疗的延误，因此更要及时为这些患者提供紧急的医疗服务，国家卫生健康委要求所有医疗机构要落实首诊负责制和急危重症的抢救制度，同时要制定和完善相应的应急预案，并严格执行。

对于急诊的就诊患者，如果没有核酸结果，国家卫生健康委要求医疗机构在急诊区域内设立相对独立的缓冲区域，医务人员也做好个人防护。对于没有核酸结果的这部分急危重症患者，直接进入到缓冲区域内进行紧急救治，同时医院也可以完善抗原或核酸的检测，确保患者的紧急治疗能够得到第一时间的满足。

另外，国家卫生健康委也要求所有的医疗机构，无论是在急诊室还是在手术室、血液透析区域，包括病房、病区都要设立缓冲区域，与其他的诊疗区域相对隔开，做好准备，一旦发现有患者有一些基础性疾病，同时新冠病毒检测阳性，对这部分患者及时在缓冲区域内进行救治，这样既能保证患者的医疗救治工作，同时又能够极大地降低病毒感染的风险，确保更多人、更多患者的安全。

“新冠疫情发生以来，我们始终秉承着人民至上、生命至上的理念，坚持以患者为中心，坚持以人为本的原则，采取各种措施，既要保障新冠患者的医疗救治工作，更要保障人民群众日常的医疗服务不受到影响，高效地统筹好新冠患者的救治和日常医疗服务的救治工作。”郭燕红说。