国家卫健委：进一步优化防疫措施 在四个方面已经做了大量准备工作

人民网北京12月7日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，冬季是呼吸道疾病的高发季节，新冠如果说叠加上流感，就会带来很大的防控压力，再加上目前我国的疫情防控形势，在此时对防控措施进行优化，有可能面临怎样的风险？是否做足充分的准备？

国家卫生健康委副主任李斌表示，冬季流感等呼吸道传染病叠加，确实会增加防控的压力。优化新冠防控措施的目的之一，就是为了降低疫情对人民群众正常生产生活的影响，通过有效的资源配置，重点保障重症和高危人群的救治，更好地统筹新冠防控和正常的医疗服务，更好地满足人民群众的健康需求。

李斌表示，当前，需要密切关注新冠病毒的变异情况，各地报告新冠感染后重症、死亡情况，以及医疗资源占用的情况，严防出现医疗资源挤兑等。在这些方面，已经做了大量的准备工作，有些措施也在进一步加强。

一是疫苗、药物的研发，疫苗接种和药物的储备。在疫苗接种方面，已经取得了积极的进展，全人群疫苗完全接种率超过了90%。近期，针对促进老年人疫苗接种工作进行了重点部署，加强药物的研发、生产和储备，重点储备抗新冠病毒的药物，中药以及儿童和老年人的治疗药物和常规药物。

二是加强医疗救治资源的准备。完善分级诊疗救治体系，增加定点医院重症病床、ICU以及相关救治设备与物资。统筹新冠感染者的救治和日常医疗服务保障工作，尽最大可能不影响正常医疗服务，保障其它医疗机构满足人民群众看病就医的需求。强化基层能力建设，提升基层防控能力和健康管理能力，发挥好“守门人”的作用。

三是加强病毒变异、疾病严重性、医疗资源使用情况的监测。强化养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所的疫情防控，保障社会正常运转，尽量维护正常生产工作秩序，及时解决群众反映的急难愁盼问题。

四是凝聚社会共识。群众对优化防控措施普遍表示支持和欢迎；要加强健康知识的普及，使公众对新冠认识更加理性，个人健康意识显著提升。

李斌强调，新冠大流行尚未结束，疫情风险仍然存在。一切准备和努力，都是为了最大程度保障人民群众的生命安全和身体健康，最大限度地把疫情对人民群众的生产生活的影响降到最低，更好地保障人民群众的利益。