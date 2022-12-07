国家卫健委：做好阳性感染者转为居家隔离的安全管理工作 避免造成新社会面的感染

人民网北京12月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，各地在落实进一步优化措施时，如何能够做到科学精准？针对地方在执行的过程中可能出现的简单化、“一刀切”、层层加码等问题，会采取哪些措施？

对此，国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜表示，持续优化政策是做好疫情防控工作的重点，而执行好政策关键是科学精准。

一是要落实好属地、部门、单位、个人的四方责任，充实基层专业防控力量，强化社区医疗卫生机构分级诊疗，加强居民健康管理和服务。对于人口密集的大城市，要提升监测预警的灵敏度，更加突出精细精准和高效，推动各项优化措施落地见效。

二是要做好政策的平稳有序衔接。比如，要求不按行政区域开展全员核酸检测，但是要保证好有检测需求的人群；还比如，做好阳性感染者转为居家隔离的安全管理工作，要避免造成新的社会面的感染等。要做好医疗资源的准备和储备工作，把防控资源更多地投入到重点人群身上，摸清他们的健康状况，做好摸底建档，分级分类管理，把工作做得更实更细还要更有温度。

三是开展爱国卫生运动，打造健康环境，建设健康家园。进一步面向群众加强宣传倡导，加大健康知识的普及，帮助群众提升对疾病的认识，掌握个人防护和预防疾病的知识，了解什么情况下该就医、去哪里就医等。要认真倾听群众的意见，回应群众的关切，引导广大公众将疫情防控中养成的一些好习惯、好做法长期坚持下去。

四是坚决避免层层加码。特别是，要按楼栋、单元、楼层、住户来划定风险区，不得随意扩大。不能按行政区域开展全员核酸检测。除特殊场所外不再要求提供核酸检测证明，不查验健康码和行程码。对于跨地区流动人员，不再查验核酸检测阴性证明，不查验健康码和行程码，也不再开展落地检，最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响。

“各部门各地方要成立工作专班，落实好这十条措施的要求，及时深入地了解落实情况。在执行中，要及时解决群众的急难愁盼问题，做到接诉即办，切实为群众做好服务，保护好人民的切身利益。”王贺胜强调。