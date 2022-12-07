规模以上工业企业复工率达97.9%（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报重庆12月6日电 （记者王斌来、刘新吾）“我们现在主要承接国外客户订单，产品涉及离合器、齿轮等传动部件。”在位于西部（重庆）科学城的旺成科技股份有限公司，行政总务部部长谢春梅介绍，目前企业有450名员工在岗，在岗率达70%，订单完成率达83%。

疫情发生后，西部（重庆）科学城多部门联动，为企业提供防疫指导、物流通行证办理等服务，确保物流顺畅。货车可从公司井口厂区运输至大学城厂区，上游企业配件进厂“一路绿灯”。11月13日开始，企业开始闭环生产，订单如期交付。

统筹疫情防控和经济社会发展，重庆精准做好工业企业及产业园区疫情防控工作，坚持以龙头骨干企业为牵引，带动上下游、产供销、大中小协同，保障产业链、供应链稳定。截至12月4日，全市7346家规模以上工业企业中，已复工6974家，除停产企业外，复工率达97.9%，规模以上工业企业返岗员工126.6万人，返岗率达85.2%。

重庆市经济和信息化委员会牵头，各区创新工作方式，积极服务辖内工业企业复工复产。两江新区以“全链条服务”推动支柱产业复工复产，重庆金康赛力斯汽车有限公司市内供应商已实现100%复工复产；渝北区落实专人“点对点”服务，指导帮助企业达到闭环生产条件，协调解决企业员工返岗、原材料供应等问题，产能达95%，逐步实现达产满产……以领军链主企业、“双百企业”等龙头骨干为切入点，重庆各地“点线面”结合抓复工复产，努力实现“复产一家、串起一链、带起一片”。

“厂区就是第二社区，要努力把落下的时间抢回来，把疫情造成的损失补回来。”重庆市经济和信息化委员会相关负责人介绍，将全面贯彻落实国家和重庆出台的有关扶持政策，加快兑现减负、降本、融资等惠企政策，保障工业企业复产达产。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 09 版）