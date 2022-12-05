柯春海：把学科建设和技术进步摆在重中之重的位置

“把学科建设和技术进步摆在重中之重的位置，努力从临床型医院转向临床研究型医院。”浙江省宁波市医疗中心李惠利医院（以下简称“李惠利医院”）党委书记柯春海近日做客人民健康推出的“对话领航者·公立医院管理者”主题系列节目。他提出，高质量发展背景下，医院要大力发展优势学科和特色专科，同时推动医学技术创新。

加强学科建设对于强化医疗服务体系有着重要的作用。柯春海介绍说：“医院成立了学科发展中心来聚焦宁波医学新高地建设，还确立了‘龙头引领、主体发力、两翼拓展’的学科发展规划。”

“为了与宁波城市发展战略和省级区域医学中心的定位相匹配，李惠利医院必须努力提升医疗技术与服务能力。”柯春海说，“对此，李惠利医院将持续推进的‘重点学科建设项目’迭代升级为‘学科拓展提升工程’，并明确列入医院的‘十四五’发展规划。”

柯春海介绍，“学科拓展提升工程”包括三个层次：第一层次是打造医学“高峰”，即打造三大品牌学科（肝胆胰诊疗中心、耳鼻咽喉头颈外科诊疗中心、心脏大血管诊疗中心），并努力成为国家临床重点专科或省级重点学科（重点专科）；第二层次是做好医院的7个市级重点（扶持）学科建设，通过人才、技术、设备等资源整合，寻找新的突破口和关键点；第三层次是积极推进院级重点培育学科，填平“洼地”，筑牢学科高地基石。

学科发展离不开科研创新。柯春海介绍，从临床型医院转向临床科研型医院，李惠利医院也在不断补齐自身的科研短板。一是全院上下全面增强科研创新意识，通过科研讲座、开设科研门诊等系列举措拓宽医务人员的创新视野，提升科研兴趣；二是完善科研管理及激励机制，并启动科研岗位中层干部选拔任用工作，修订了科研奖惩办法，引导各个学科在“比、学、赶、帮、超”当中找到精准的发展方向，形成浓厚科研创新氛围；三是搭建优质科研平台，建立医工融合创新研究院，设立临床技能培训中心，还搭建起分子生物、组织病理、动物实验、工程技术四大研究平台和一个生物样本库。

柯春海表示，人才是医院发展的第一资源，是学科建设的关键所在。在人才梯队建设方面，李惠利医院聚焦“引进、培育、扶持”三个关键词。他认为，要想吸纳和引进人才，首先要树立起“人才优先”的意识，要用更开放的理念、更优越的制度在整个医院大兴“识才、爱才、敬才”之风；其次，要培育、用好人才，给德才兼备的人才压担子，给实绩突出的人才搭架子，把合适的人放到合适的岗位来破解人才缺乏、人才浪费的两个矛盾，实现人才价值和岗位效能最大化；另外，要有相应的平台扶持和抓手，要立足资源优势，以临床问题为导向，为各类人才搭建好舞台，提供增长才干的空间，打通成长成才的路径。用平台吸引人才，用事业留住人才。