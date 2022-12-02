北京：各级各类医疗卫生机构不得拒绝无48小时核酸阴性结果的患者

人民网北京12月2日电 （记者乔业琼）据北京市人民政府新闻办公室微信公众号“北京发布”消息，12月1日，北京市卫生健康委员会、北京市疾病预防控制中心发布北京疫情防控有关情况指出，本市各级各类医疗卫生机构查验健康码时，不得拒绝无48小时核酸阴性结果的患者进入。

文中指出，为落实北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组“自2022年11月30日起，对全市长期居家老人、居家办公和学习人员、婴幼儿等无社会面活动的人员，如果无外出需求，可以不参加社区核酸筛查”有关精神，保障上述人员日常就医需求，医疗救治和防院感组根据疫情防控形势，科学评估、因时因势，进一步优化日常就医服务措施，尽最大努力保障人民群众的基本医疗服务。

文中明确，各级各类医疗卫生机构查验健康码时，不得拒绝无48小时核酸阴性结果的患者进入，根据医疗机构实际情况选择合适区域，对于无48小时核酸阴性结果的患者在分诊期间补测抗原，根据检测结果进行分诊；对于3岁以下婴幼儿可免于核酸查验，仅查验陪诊人员核酸。对于急危重症患者，医疗机构不得因无核酸结果拒诊或延误救治，可在进行紧急救治同时进行新冠抗原及核酸采样检测。对于收住院患者和陪住人员核酸检测的要求不变。

患者到医疗机构就诊时，应全程规范佩戴N95口罩；尽量避免触摸门把手、挂号机、取款机等物体表面，接触后及时做好手卫生；候诊和排队时，与他人保持安全社交距离；就诊结束后尽快离开，减少在医院的停留时间；返回家后立即在流动水下采用“七步洗手法”清洗手部；如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，应主动向社区报告，配合落实各项防控措施。