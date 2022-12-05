国家卫健委：12月4日新增新冠肺炎本土确诊病例4247例、无症状感染者25477例

12月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4318例。其中境外输入病例71例（广东17例，北京10例，福建9例，甘肃8例，上海5例，浙江4例，重庆4例，辽宁3例，四川3例，江苏2例，湖北2例，天津1例，内蒙古1例，云南1例，陕西1例），含12例由无症状感染者转为确诊病例（广东6例，浙江4例，福建1例，云南1例）；本土病例4247例（广东1686例，北京1021例，重庆247例，四川182例，浙江180例，河南120例，黑龙江117例，福建94例，云南88例，湖南83例，内蒙古65例，海南59例，山西58例，辽宁55例，上海41例，陕西34例，江苏29例，山东23例，安徽14例，新疆12例，湖北11例，吉林9例，贵州9例，广西5例，江西2例，天津1例，河北1例，宁夏1例），含553例由无症状感染者转为确诊病例（广东318例，浙江83例，重庆48例，黑龙江21例，湖南15例，北京14例，福建11例，河南10例，四川10例，山西8例，广西5例，云南5例，陕西2例，山东1例，贵州1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例3913例，其中境外输入病例103例，本土病例3810例（广东1649例，北京674例，重庆272例，山西269例，河南236例，四川170例，内蒙古95例，黑龙江80例，山东54例，江苏44例，云南43例，河北38例，辽宁30例，浙江27例，新疆21例，福建18例，贵州18例，安徽10例，湖北9例，青海9例，天津8例，陕西8例，甘肃8例，吉林7例，湖南7例，上海6例），解除医学观察的密切接触者281917人，重症病例较前一日减少5例。

境外输入现有确诊病例625例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27832例，累计治愈出院病例27207例，无死亡病例。

截至12月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例40633例（其中重症病例106例），累计治愈出院病例294615例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例340483例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者14041128人，尚在医学观察的密切接触者1979618人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25696例，其中境外输入219例，本土25477例（广东4816例，重庆4575例，北京2731例，山西1361例，黑龙江1167例，陕西1009例，四川879例，云南708例，新疆625例，山东623例，江苏546例，上海524例，天津496例，青海481例，湖南452例，浙江408例，湖北387例，内蒙古380例，广西378例，吉林353例，辽宁335例，宁夏328例，安徽317例，福建312例，甘肃232例，贵州229例，河南222例，河北195例，海南172例，江西170例，兵团39例，西藏27例）。

当日解除医学观察的无症状感染者31878例，其中境外输入202例，本土31676例（重庆10542例，广东9583例，北京2455例，新疆972例，山西867例，四川844例，河南630例，山东550例，甘肃511例，河北501例，江苏480例，吉林479例，内蒙古413例，天津408例，青海367例，陕西292例，宁夏265例，湖北249例，辽宁240例，黑龙江235例，安徽206例，云南113例，贵州106例，上海91例，湖南77例，江西68例，广西52例，福建37例，浙江28例，西藏10例，兵团4例，海南1例）；当日转为确诊病例565例（境外输入12例）；尚在医学观察的无症状感染者384295例（境外输入1783例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8834022例。其中，香港特别行政区463977例（出院100251例，死亡10806例），澳门特别行政区819例（出院791例，死亡6例），台湾地区8369226例（出院13742例，死亡14478例）。