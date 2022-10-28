干细胞衍生的类器官可模拟甲状旁腺组织

27日发表在《干细胞报告》杂志上的一项研究表明，干细胞衍生的甲状旁腺类器官（PTO）可能为未来的生理学研究和药物筛选铺平道路。

此次研究证明，甲状旁腺含有能形成类器官的干细胞。这些类器官能模拟患者分泌激素，表达特定的标志物，并对药物表现出类似的反应。

论文共同高级研究作者、荷兰格罗宁根大学医学中心的斯海尔托·克鲁伊弗表示，这是世界上第一次分离出甲状旁腺干细胞并在实验室中将这些细胞作为类器官长期保持，新研究将PTO作为甲状旁腺疾病研究的新模型。

甲状旁腺疾病的特征是甲状旁腺激素分泌的改变，导致血钙浓度异常。类器官是一种3D结构，它紧密地概括了组织结构和细胞组成，并由干细胞发展而来。事实证明，这些模型对于研究肿瘤行为和评估药物反应非常有用，并为长期体外实验提供了平台。

在这项研究中，研究人员着手建立一个患者衍生的代表人类甲状旁腺组织的PTO模型。研究人员从接受甲状旁腺手术的患者身上获得了人类良性增生的甲状旁腺组织。他们从组织中分离出甲状旁腺干细胞，并检测它们扩增和形成PTO的潜力。

PTO在基因和蛋白质表达水平以及功能上都与原始组织相似。研究人员在PTO中发现了特定的甲状旁腺靶向示踪剂摄取。总之，结果表明这些类器官可模拟人类甲状旁腺的功能。

尽管缺乏包括血管和波动的细胞外信号浓度在内的原始微环境，但功能测试和示踪实验表明，PTO是一个类似于功能性甲状旁腺组织的非常合适的模型。

在未来的研究中，研究人员计划将这些类器官移植到患有甲状旁腺功能减退症的大鼠体内，以研究它们在活体动物模型中的功能。