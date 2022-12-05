让乡村医生工作更安心（深阅读·关注乡村医生队伍建设）

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党的二十大报告提出：发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。

推行乡村医生“乡聘村用”，多渠道保障在岗乡村医生待遇，落实乡村医生养老补助……近年来，广西多措并举，落实和完善乡村医生待遇保障与激励政策，让乡村医生队伍更稳定，扎根基层更安心。

初见韦力章，记者不由惊讶：好年轻的村医！眼前这个笑容明媚的姑娘，今年刚刚25岁，已经在广西百色市田东县平马镇怀民村当了两年乡村医生。

“当乡村医生，给村里人看病，我很自豪。”韦力章说，“这些年，政策越来越好，村医待遇提高，我们扎根基层也更安心。”

近年来，广西大力推进乡村医生队伍建设，不断落实和完善乡村医生待遇保障与激励政策。一系列政策稳定了村医队伍，村医的待遇及养老等问题得到较为明显的改善。

乡聘村用，村医待遇有保障

“阿章，来随访了？”“是嘞。”说话间，怀民村村民韦翠娥把韦力章迎进门。

韦翠娥患有糖尿病，家庭医生上门随访测血糖，流程她已很熟悉，不多说就伸出无名指。消毒、采血、检测，“嘀”的一声响，血糖仪显示出结果。

“血糖有点高，您记得按时吃药。”“我晓得嘞。”韦翠娥看着韦力章那件绣着“田东县平马镇卫生院家庭医生”字样的工作服，笑着说：“阿章你不仅是我们的村医，还是镇上的‘正式工’呢。”

曾经，乡村医生“半农半医”的身份使村医队伍“留人难”，也使村医从事农村卫生事业的职业认同感和归属感较为薄弱。今年1月，广西出台实施意见加强基层医疗卫生人才队伍建设，推行乡村医生“乡聘村用”，符合条件的乡村医生与乡镇卫生院签订劳动合同，乡村医生业务收入、社会保障及村卫生室资产等纳入乡镇卫生院统一管理。

“村卫生室由乡镇卫生院管理，卫生院与村医签订合同，村医身份由个体转变为卫生院编外聘用人员，成为卫生院职工，待遇更有保障。”平马镇卫生院院长农建华说。

从基本医疗卫生业务、绩效考核，到乡村医生的“进、出、管、用”，“乡聘村用”使得田东县对乡村医生的管理更加科学规范。田东县卫健局副局长黄立杰说：“乡镇卫生院担负起对村卫生室和村医的领导和监督责任，有助于形成紧密型乡村医疗卫生服务一体化体系。”

目前，广西已有11个市相继出台乡村医生“乡聘村用”实施办法。河池市明确村医基本工资按照当地村委会或居委会副主任标准落实；北海市、贵港市、防城港市对取得大专或本科学历、获得执业助理医师或执业医师以上资格的村医进行额外补助。

提高收入，岗位补助多样化

定穴、进针、行针……南宁市横州市莲塘镇廖村卫生室里，村医卢家恒正为落枕的村民苏安秀针灸。约半小时后，苏安秀颈部酸痛得到了缓解。

在村卫生室，各项中医诊疗统一按照自治区医疗服务价格标准收费，实惠便民。一年下来，凭借一手过硬的中医技术，卢家恒也能挣万把块钱。“不过，这不是我唯一的收入来源。”卢家恒说。

在横州市，乡村医生收入由定额工资和绩效工资组成。从2020年6月起，由财政托底，横州市每月固定拨给每名村医2000元。此外，由基本公共卫生服务补助、一般诊疗服务收入等组成乡村医生绩效工资，实行灵活激励。

岗位补助多样化，有效保障了村医待遇。广西卫生健康委基层卫生健康处处长刘德诚介绍，村医的收入主要有四方面：基本工资、基本公共卫生服务补助经费、基本药物制度补助经费和一般诊疗费。今年，广西基本公共卫生服务原12类项目补助标准达到人均75元，其中40%考核合格后下拨给村医。在实施国家基本药物制度的政府办村卫生室，基本药物人均补助标准为10元。至于一般诊疗费，广西按门诊医疗统筹支付，每人次补助6元。

收入提高带来满满的获得感。卢家恒说：“我每月有5000多元的收入，比以前增加不少。”据统计，2021年，横州市乡村医生年均收入6.2万元左右，比2019年提高约3万元。

记者发现，虽然村医收入逐渐提高，但还需进一步优化分配方式，统筹兼顾多方面因素。广西医科大学全科医学院院长陈茂伟认为，提高村医收入，要综合考虑辖区服务人口、实际需要和地理条件等因素制定激励政策，提高艰苦偏远地区村医待遇，落实村医医学学历、职称提升补助等。

老有所养，解除村医后顾之忧

来到梧州市岑溪市马路镇中林村，65岁的村医余克烬乐呵呵地招呼记者进家门。从1980年起，余克烬就在村里从事诊疗工作，前些年他退休后被返聘，继续担任村卫生所所长。

谈起养老保障，余克烬打开广西农信手机应用，向记者展示：乡村医生养老生活补助每月570元，城乡居民养老保险每月补助142.77元。余克烬感慨：“我父亲曾是村里的赤脚医生，以前没有养老补助。现在养老更有保障！”

一直以来，没有养老保障是乡村医生们的后顾之忧，也是许多年轻村医离职离岗的重要因素。刘德诚介绍，为妥善解决乡村医生养老生活补助问题，2015年广西出台政策，规定对2014年底前，年满60岁及以上乡村医生，每执业服务满一年每月给予15元的养老生活补助；年满45岁未满60岁的，到60岁前执业服务年限达20年及以上，每执业服务满一年每月给予15元的养老生活补助。

2021年，广西对2.11万名60岁以上乡村医生按标准给予了养老生活补助。今年前7月，岑溪市给60岁以上乡村医生的养老生活补助资金总额达127.875万元。在养老保险方面，对于实行“乡聘村用”的市县，单位按规定为村医缴纳养老保险。南宁市、北海市等地为每名乡村医生一年缴纳的失业保险、意外保险、医疗保险等社会保险费超过1万元。

梧州市卫生健康委基层卫生健康科科长李子杰说：“未来，建议对乡村医生养老待遇标准实行分类管理，提升乡村医生待遇水平，保障资金渠道通畅并有效监督使用，让乡村医生工作更安心。”

本期统筹：郭 玥

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 04 版）