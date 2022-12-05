城市儿童友好空间建设导则印发

本报北京12月4日电 （记者陆娅楠、丁怡婷）国家发展改革委、住房和城乡建设部、国务院妇儿工委办公室日前联合印发《城市儿童友好空间建设导则（试行）》（以下简称《导则》）。《导则》提出，城市儿童友好空间建设的基本原则为“儿童优先、普惠公平”“安全健康、自然趣味”“因地制宜、探索创新”，应在城市、街区、社区3个层级统筹推进，重点工作内容包括公共服务设施、道路空间、公园绿地的适儿化改造和校外活动场所、游憩设施建设。

根据《导则》，城市层面应加强顶层设计，全面构建儿童友好空间体系，包括构建关爱儿童成长的公共服务设施体系、打造自然趣味的开敞空间体系、建设适宜儿童出行的道路交通系统、营建保障儿童安全的成长环境等。

街区层面与15分钟步行出行范围相衔接，对接城市街道管理服务范围，重点完善儿童公共服务设施、活动场地、慢行系统等，构建儿童友好街区空间。其中，均衡完整的儿童服务设施包含中小学、社区卫生服务中心、儿童活动中心、校外活动场所等建设内容。

社区层面与5—10分钟步行出行范围相衔接，对接城市社区管理服务范围，优先配置满足婴幼儿和学龄前儿童日常需求的服务设施、游乐场地和步行路径，满足儿童日常基本生活和成长发展需要。

《导则》提出，结合游园、口袋公园等增设儿童游乐场地，并配置沙坑、浅水池、滑梯、微地形等游乐设施。新建居住区的儿童游乐场地面积不宜小于100平方米。新建社区应建设不小于800平方米的多功能运动场地，可配置适宜儿童参与的篮球、排球、足球、棒垒球场地等体育运动设施。

《导则》提出，鼓励有条件的地方先行探索，开展儿童友好空间建设试点工作，探索儿童友好空间建设的工作机制、模式、政策和制度等。结合建立健全“一年一体检、五年一评估”的城市体检评估机制，建立儿童友好城市、儿童友好街区、儿童友好社区等儿童友好空间的建设评估及反馈机制。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 08 版）