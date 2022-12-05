本报北京12月4日电 （记者李红梅）11月26日开始影响我国的寒潮天气已结束。受寒潮天气影响，全国大部地区过程最大降温幅度达到8摄氏度至16摄氏度，南方多地迎来今冬初雪，并出现持续低温阴雨天气。中央气象台预计，5—6日，南方地区的阴雨天气将告一段落，全国大部地区雨水稀少，气温缓慢回升，较常年同期略偏低，北方地区天气晴好，南方地区以多云到阴天气为主。

4日白天，苏皖中南部、上海、浙江、江西中北部、湖南南部及四川盆地东部等地出现小雨。预计，4日夜间至5日傍晚，江淮大部、江汉东部、江南大部、贵州南部等地部分地区有小雨，其中，江西北部、浙江中北部局部有中雨。

11月26日至12月1日，今年入冬以来最强寒潮天气来袭。受寒潮影响，降温幅度超过16摄氏度的国土面积有215万平方公里，占全国22%。西北地区、华北北部、华东、江南西部和南部、华南中北部等部分地区降温幅度达到历史同期第一。全国大部气温由前期明显偏高转为明显偏低，气温0摄氏度线最南到达江苏南部、江西北部到陕西南部一带，华南最低气温不足10摄氏度。甘肃、内蒙古、河北、北京、天津等地共30个国家气象站日最低气温突破11月历史极值。西北和中东部地区出现较大范围雨雪，西南地区东部至长江中下游一带出现雨转雨夹雪或雪，贵州、湖南及湖北东南部、安徽南部、江西北部等局地出现冻雨。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 14 版）