明天南方天气迎来转折 北方大部晴晒为主掀起升温浪潮

今天(5月15日)，南方今年入汛以来最强降雨接近尾声，但在沿海局地仍将出现强降雨。此外，江南中南部、华南北部等地雨水再度发展，明天南方天气迎来转折，多地进入降雨间歇期。气温方面，受阴雨天气和冷空气南下影响，南方地区将在今明两天跌至近期低点，而北方地区暂别冷空气，将掀起升温浪潮。

江南中南部等地降雨再度发展 明天南方大部迎来雨水间歇期

昨天，华南强降雨范围逐渐减小、强度减弱，西南地区等地雨势有所增强。监测显示，广东中西部、广西西部、海南岛东部、台湾岛及四川南部、重庆南部、云南西北部、湖南西部等地部分地区出现大雨或暴雨，广东江门和阳江、海南琼海和白沙等局地大暴雨。

今天，华南地区连日以来的强降雨已经接近尾声，但在沿海局地仍有强降雨出现，江南中南部、华南北部一带的降雨再度增强。中央气象台预计，新疆伊犁河谷、西藏东南部、云南中西部、福建大部、广东中南部、广西东南部、海南岛、台湾岛等地的部分地区有中到大雨，其中，广东雷州半岛、海南岛东部、台湾岛南部等地的部分地区有暴雨到大暴雨。

明天，南方天气迎来转折，江南、华南大部雨水消退，迎来降雨间歇期，但在西南地区将依然维持频繁阴雨天气。预计，西藏东南部、云南中西部、台湾岛等地部分地区有中到大雨。

5月9日以来，南方地区出现今年入汛以来最强降雨过程，特别是江南南部、华南等地雨势激烈，累计雨量大，目前华南一带土壤接近饱和，地质灾害具有滞后性，前期遭遇强降雨的江西中北部、广东、福建南部等地仍需继续警惕次生灾害。

南方气温陆续降至近期低点 下周华北黄淮等地体验初夏

随着冷空气南下，南方气温将在今明两天陆续降至近期低点，受弱冷空气和降雨共同影响，预计15日至16日，南方地区大部将有4～6℃降温。西南地区东部至江南、华南北部最高气温将普遍不足20℃，像是福州，今天的最高气温仅有15℃，5月中旬比较少见。

而北方地区未来几天暂别冷空气，大部地区晴天居多，将迎来一波持续升温，气温逐渐回归正常或偏高水平。预计19日前后，华北中东部、黄淮一带最高气温将普遍达到或超过30℃，重新体验初夏，东北、西北大部地区气温则将回升至25℃以上。天气晴朗干燥，紫外线强烈，当地居民外出需注意补水防晒。