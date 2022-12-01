新冠病毒抗原检测怎么做？手把手教学来了

为进一步优化新冠病毒检测策略，国务院联防联控机制综合组在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。抗原检测要获得准确的检测结果，规范取样是至关重要的一环。那么，抗原检测怎么测？有哪些步骤？让我们一起来学习吧！（视频制作：实习生赵嘉欣）