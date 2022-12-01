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新冠病毒抗原检测怎么做？手把手教学来了

人民网记者 闫妍

2022年12月01日14:58 来源：人民网

为进一步优化新冠病毒检测策略，国务院联防联控机制综合组在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。抗原检测要获得准确的检测结果，规范取样是至关重要的一环。那么，抗原检测怎么测？有哪些步骤？让我们一起来学习吧！（视频制作：实习生赵嘉欣）

(责编：赵竹青、吕骞)


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