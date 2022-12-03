老年人接种疫苗必要性大吗？——国家疾控局回应来了

近日，国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，部署进一步加快推进老年人新冠病毒疫苗接种工作。

老年人接种疫苗必要性大吗？有没有更便利的措施方便老年人接种？当前我国老年人疫苗接种情况如何？针对公众关心的老年人新冠病毒疫苗接种有关问题，记者采访了国家疾控局卫生免疫司司长夏刚。

1．问：有群众关心，家中老人80多岁了，很少出门，有必要打疫苗吗？

答：此次工作方案提出，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。

我们在基层调研中发现，尚未打疫苗的老年人群往往有三方面情况：一是对新冠病毒感染的风险意识不足，觉得自己日常活动范围有限，接触病毒的机会比较少；二是有些本身有基础性疾病，担心疫苗接种会发生异常反应，对接种有顾虑；三是部分老年人存在行动失能或半失能情况，因此感到接种不方便。

针对这三方面问题，国务院联防联控机制出台了一些办法，其中首要的是提高大众和老年人对接种疫苗的认识。老年人基础疾病比较多，如果感染新冠病毒，发展为重症、危重症甚至死亡的风险较大，因此老年人接种新冠病毒疫苗的获益是最大的。疫苗是安全有效的。诚恳呼吁广大老年朋友们尽快行动起来，积极接种新冠病毒疫苗，为自己的健康护航。

2．问：有哪些更便利的措施方便老年人接种？

答：《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》从健全机制、做好摸底、优化服务、细化宣传等方面做了部署和推进。

在优化预防接种服务方面，将进一步提升预防接种服务的温度和便利性。在前期经验基础上，继续开设老年人接种绿色通道。同时开设临时接种点、流动接种车，方便老年人接种。对一些失能和半失能老人，将安排有丰富诊疗和接种经验的医务人员，上门为老年朋友们提供接种服务，用良好的、有温度的工作服务，让老年人放心接种。另外，医务人员在接种过程中会耐心回答老年朋友们的疑问，会对老年人健康状况进行评估，确保接种安全。

3．问：当前我国老年人疫苗接种情况如何？下一步有哪些工作重点？

答：我国老年人接种新冠病毒疫苗的总体情况还可以，但在不同年龄层次有差异，80岁以上的老年人接种率还不是很高。所以一方面要整体提高老年人的接种率，一方面要重点推进和提升80岁以上老年人的接种率。

截至11月28日，我国有90.68%的60岁以上老年人接种了新冠病毒疫苗，86.42%完成全程接种。我国80岁以上老年人新冠病毒疫苗的全程接种率为65.8%。

下一步，我们将认真贯彻方案要求，指导各地周密组织部署，优化接种服务，做好新冠病毒疫苗加强免疫和老年人的接种工作。