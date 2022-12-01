多地试水核酸自采，采样质量同等重要

没有长长的等待队伍，短短一小时内，近百支核酸采样管被领取一空。这是11月29日科技日报记者在北京市丰台区马家堡街道和园居小区核酸自采点看到的景象。近日，包括北京市丰台区、河南省新乡市、内蒙古鄂尔多斯康巴什区等在内的全国部分地市开始试水核酸自采服务，不少居民前去参与。

29日，科技日报记者实地探访北京市丰台区部分核酸自采点，并亲身体验核酸自采服务，就大众关心的问题采访了社区工作人员、当地居民以及相关机构负责人。

5分钟完成一家人采样

在丰台区卢沟桥街道万恒家园小区的核酸自采点，前来参与核酸自采的靳先生告诉记者，其家中有正在上网课的学生以及行动不便的老人，核酸自采非常便捷地满足了其家庭需求。“孩子、老人现在都不方便出门排队，核酸自采又快又省事。”靳先生表示，经过社区工作人员讲解、观看相关视频以及多次操作后，他已经熟练掌握了核酸自采流程与操作规范，5分钟内便可完成多位家庭成员的核酸自采。

根据丰台区多个街道发布的相关公告以及记者的实际体验发现，目前丰台区参与核酸自采的流程基本相同。居民需先在“声智健康”小程序内进行注册登录，填写绑定个人信息。随后前往社区内的核酸自采点领取采样管，并由家庭内的一位“管长”通过小程序扫描采样管上的条形码，将所有参与自采的家庭成员信息与该采样管进行绑定并上传数据，完成采样后便可将采样管送回自采点。

万恒家园小区工作人员告诉记者，该小区每天供应100支采样管，在固定时间发放、回收，居民自行前往领取，先到先得，发完为止。该工作人员介绍，目前核酸自采主要以单户家庭为单位，大多采用“5混1”方式，基本能够覆盖大多数家庭需求。如家庭成员超出5人，也可在扫描试管条形码时选择“10混1”检测方式。目前丰台区大多数试点社区情况均类似。

自采如何保证规范？

11月29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，针对个别地区出现的居民自采核酸的做法，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，核酸采样的质量规范性和安全性非常重要，自采核酸也要保证采样质量。

丰台区马家堡街道嘉园二里社区，是北京市首批开展核酸自采试点的社区之一。社区工作人员告诉记者，对于初次进行核酸自采的居民，社区志愿者会仔细讲解自采流程和操作规范，并指引居民观看标准的自采操作视频教程，确保采样质量。多位参加自采的居民也向记者表示，相比自我采样，家庭成员之间互相进行咽拭子采样，操作起来更加容易也更加准确。

此外，社区工作人员提醒，除了采样要规范，扫描条形码、登记信息时也要仔细核对，采样完成后还要注意将采样管拧紧，避免发生洒漏等情况造成无法检测。

结果与常态化核酸检测点是否有差别？

根据“声智健康”小程序显示，记者于11月29日上午11时完成自采，30日早上8时便得到检测结果并同步至北京健康宝。接受采访的多位居民也表示，其检测速度与常态化核酸检测点基本一致，并且北京健康宝无特别标识。

提供核酸自采数据服务的机构——声智健康负责人告诉科技日报记者，目前，核酸自采在检测及结果上传流程上与公共核酸检测一致。医院或检测机构可以批量将检测结果上传至平台，平台能够实时同步至包括北京健康宝在内的多个省份的健康码。但该负责人也表示，由于自采属于全新采样方式，部分检测机构前期需要时间适应，可能偶尔会出现部分用户自采检测结果上传较慢的现象。

丰台区卢沟桥街道假日万恒社区工作人员也告诉记者，目前核酸自采仍处在试运行阶段，并不能完全保证检测时效。因此，对于有紧急核酸检测需求的人群，仍建议前往常态化核酸检测点进行核酸检测。

声智健康向记者提供的数据显示，从11月21日自采功能上线开始，截至29日，该平台核酸自采功能累计使用人次已超100万。通过对自采功能全流程、多环节的优化，阳性病例追踪时长已由12—20小时，缩短至8小时以内。(记者 都 芃)