正确认识艾滋病 提高疾病防治意识

编者按：从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断影响着70%的临床决策，它的价值正受到空前的关注与认可。今年，人民好医生重磅推出“诊断的价值”系列专家访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

12月1日是“世界艾滋病日”。从全球首次报告发现艾滋病病例至今，人类从未停止过与艾滋病的抗争，但目前艾滋病依旧是没有疫苗可以预防，也没有治愈的方法。联合国艾滋病规划署提出“2030年终结艾滋病”的愿景。我们距离这一目标的实现还有多远？艾滋病毒的常见传播途径和高危人群有哪些？感染艾滋病毒后具体会有哪些危害？相关检测方法和价值分别有哪些？

近日，首都医科大学附属北京佑安医院感染性疾病临床研究中心主任、艾滋病研究北京市重点实验室主任张彤，中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心参比实验室副主任、研究员金聪做客人民好医生“诊断的价值”系列专家访谈节目，为大众介绍艾滋病的相关知识，科普艾滋病的传播机制和防治策略。

正确了解艾滋病

艾滋病是由人类免疫缺陷病毒，即艾滋病毒（HIV）感染引起。随着病毒破坏和损害免疫细胞功能，感染者的免疫系统会逐渐出现缺陷。未经治疗的感染者，疾病晚期并发多种严重感染以及恶性肿瘤的风险大大提升，可导致死亡。

HIV感染不仅严重影响个人健康，而且因其传播途径众多，对公共健康也造成巨大潜在风险。金聪介绍，HIV主要传播途径包括性传播、血液传播、母婴传播。在我国，大部分感染病例经性传播，不安全性行为、非固定的性伴越多，感染风险越高。有必要进行HIV筛查的人群包括有高危性行为史、HIV感染者的配偶或性伴、与他人共用针具者等。

张彤指出：“HIV感染早期症状不典型，仅通过症状很难甄别是否感染HIV。若怀疑有感染的可能性，需要尽早进行实验室检查。通过及时筛查和尽早干预，我们可以延缓疾病进展，最大程度上提高感染者的生活质量和生存时间，并遏制病毒进一步传播的风险。检测是确认HIV感染状况的唯一途径，也是临床治疗的前提以及疗效评估的主要依据。”

明确艾滋病筛查方式

HIV检测方式目前已经趋于成熟，主要分为筛查检测试验和补充检测试验两大类。筛查检测试验包括HIV抗体检测和HIV抗原抗体联合检测，灵敏度高，用于尽可能避免有可能发生的漏检。目前最新一代的筛查检测试剂不仅可以同时检测抗原和抗体，并且可以区分抗原和抗体的检测结果，有助于尽早发现HIV感染者。补充检测试验包括抗体确证试验和核酸检测试验，特异性高，用于确认HIV的感染。

从HIV感染人体，到能够在血液或者是体液标本中检测到HIV感染标志物的这段时间被称为HIV检测的“窗口期”，不同检测方法的窗口期长短不同。一是因为所检测感染标志物出现的时间不同，二是因为不同检测方法的检测灵敏度不同。金聪建议，选用窗口期更短、更加灵敏的检测试剂，可以帮助尽早发现感染，尽快地启动治疗。

加强艾滋病防治工作

谈及联合国艾滋病规划署（UNAIDS）提出的“2030年终结艾滋病”愿景，张彤表示，要实现终结艾滋病的目标，最主要是减少新发感染。其中，通过检测，及早发现感染者是关键。要加强科普宣传、增强筛查意识、主动检测，是及时发现HIV感染状态的重要途径。希望有95%以上的感染者能够及时地被找出来，尽早得到抗病毒治疗，降低传染性，从而降低新发感染率。

金聪从实验室的角度出发，提出：“第一，要加强整体的实验室检测能力建设，提供更加高质量的检测服务；第二，通过优化检测诊断流程和策略，使个体获得更加便捷可及的检测服务。最后，希望实验室和临床加强沟通协作，共同帮助感染者获得及时的诊断，进一步提升艾滋病防控水平。”