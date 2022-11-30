本报北京11月29日电（记者张翼）批发市场物资供应充足，超市货架上米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜水果等生活必需品物资丰富……北京市商务局数据显示，近几日北京主要一级批发市场蔬菜上市量维持在2万吨以上，猪肉和鸡蛋的批发端上市量基本维持正常水平。同时，保供企业积极采取跨区调配骑手、共享员工等方式缓解受疫情影响严重地区网购平台的运力紧张。

“目前，全国生活必需品市场供应总体充足。”商务部办公厅副主任、新闻发言人束珏婷在日前举行的例行新闻发布会上表示，受市场供给增加等因素影响，“菜篮子”产品价格有所回落。商务部市场运行监测系统显示，全国200家大型农副产品批发市场粮油价格基本稳定；肉类价格稳中有降，禽蛋价格略有下降，蔬菜价格明显回落。

近期疫情多地散发，如何持续做好全国特别是疫情重点地区的生活必需品保供工作？据悉，目前，各地均已建立生活物资保障工作专班，并积极开展相关工作。内蒙古修订疫情防控处置预案，保障涉及民生保供的重点企业正常运行；广州修订生活物资保障方案，调整优化封闭区域终端配送举措；成都启动区域联保联供机制，指导三大农批市场和保供企业加强产销对接，确保货源稳定。

束珏婷介绍，根据国务院联防联控机制统一部署，商务部统筹做好商贸领域疫情防控和居民生活必需品供应保障。细化优化疫情防控和市场保供举措，指导支持各地特别是疫情较重地区做好生活必需品市场保供。结合第九版防控方案和二十条优化措施要求，指导各地健全完善生活物资保障工作专班，调整优化保供预案。要求各地在封控区域，合理设置物资接驳站、固定接收点，保障末端配送力量充足，特别关注并满足老幼病残孕等特殊群体需求。

商务部持续开展每日生活必需品量价监测，建立完善“红绿灯”分级预警机制，强化市场监测预警，及时采取针对性保供举措，防范化解苗头性、倾向性问题。摸清各地货源主渠道，完善常态化跨区域联保联供机制。组织投放中央储备肉，增加市场供应。同时，每日调度疫情较重地区市场保供情况，及时掌握当地保供工作中的困难和问题，随时做好联保联供机制启动准备。指导疫情较重地区借鉴行之有效的保供经验做法，督促强化货源组织和末端配送，切实保障好当地群众基本生活需求。

“下一步，我们将继续加大对疫情较重地区的货源组织和调运力度，指导优化末端配送举措，全力做好群众生活物资供应保障。”束珏婷强调。