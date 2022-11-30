齐心协力，坚决筑牢疫情防控屏障

医务工作者挺身而出，持续奋战在抗击病毒、护佑生命一线；货车司机、快递小哥不辞辛劳，连续奔忙在配送生活物资路上；公安干警、社区工作人员、志愿者坚守岗位，全力做好生产生活服务保障；广大人民群众守望相助，自觉配合、积极参与疫情防控工作……面对疫情，各行各业、各条战线凝心聚力、齐心协力，形成了打好常态化疫情防控攻坚战的强大合力。

近3年来，我们最大程度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果，靠的是中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，靠的是举国上下同舟共济、同心抗疫的团结伟力。正是因为亿万人民心往一处想、劲往一处使，把个人冷暖、集体荣辱、国家安危融为一体，我们才顶住了一轮又一轮疫情的冲击，构筑起抗击疫情的坚固防线。事实充分证明，14亿多中国人民同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，就没有战胜不了的风雨，就没有克服不了的困难。

当前，我国本土疫情形势仍然严峻复杂，一些地区聚集性疫情与散发病例交织，新增本土病例数持续增加，社会面筛查出的新增本土病例数持续增加，隐匿传播风险依然存在。特别是本轮疫情主要毒株免疫逃逸能力更强、潜伏期更短、传播速度更快，疫情影响面更大。从流调溯源到隔离管控，从医疗救治到社区防控，任何一个环节疏漏都有可能加剧疫情传播扩散的风险和防控难度，任何一个人松劲懈怠、麻痹大意都可能酿成疫情反弹。只有坚定信心、团结一心，联防联控、群防群控，才能筑牢疫情防控屏障。

疫情防控没有旁观者，也没有局外人。坚决打赢常态化疫情防控攻坚战，既要筑牢科学精准、切实有效的疫情防控屏障，也要铸就齐心协力、众志成城的强大精神防线。要充分认识抗疫斗争的复杂性、艰巨性、反复性，提高科学精准防控本领，在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措。要适应病毒快速传播特点，坚决克服麻痹松懈心理、等待观望心态，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，坚持问题导向和系统观念，做好重点人群疫苗接种等工作。还要看到，多一些小心谨慎、多一分理解配合，疫情防控就少一点风险、少一点压力。疫情面前，我们每个人都要增强责任意识、自我防护意识，自觉承担防控责任和义务，做自己健康的第一责任人。

人心齐，泰山移。越是“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，越要把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，保持战略定力，担负起防控责任，拧紧每个人责任的“螺丝钉”，坚决筑牢常态化疫情防控的社会大防线。坚定信心迎难而上，勠力同心共克时艰，我们一定能构筑起全社会共同战疫的坚实屏障，打赢常态化疫情防控攻坚战这场硬仗。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 02 版）