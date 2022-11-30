一手抓防疫  一手抓生产（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报郑州11月29日电 （记者朱佩娴）“经过广大市民共同努力、共克时艰，郑州市新冠肺炎感染人数总体规模明显减少，社会面检出人数明显减少，疫情波及街道（乡镇）明显减少，疫情防控取得阶段性成效。”29日郑州市政府副秘书长李慧芳在郑州市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上说。

连日来，郑州市公职人员持续下沉社区，在保供、保障就医等方面充分发挥党员先锋模范作用，坚持“基层党组织+社会组织+群众自治组织”工作机制，争取市民群众配合，促进社会各界协调联动，坚决打赢疫情防控攻坚战，尽快恢复正常生产生活秩序。

疫情防控吃紧，但生产生活不停。郑州市工信局成立企业防控专班，深化助企服务，累计协调解决企业运输、人员返岗、核酸检测、物资供应等各类问题5000余个。帮助重点企业宇通集团188辆出口车辆运输，协调解决重点企业的扩产设备运输问题等，有力保障重点企业稳产增效。

郑州市工信系统以“万人助万企”活动为抓手，护航1906家“四保”重点企业不停工不停产。东风日产郑州工厂成立应急管理小组，建立异常事件快速响应处置机制，压实责任、全面跟踪、落实防疫工作。“我们在市、区工信部门白名单企业服务群里，有事情在群里一说，无论多晚，都有政府工作人员‘接单’。”公司相关负责人说。郑州市经开区建立快速审批及定向服务指导机制，协调工厂供应商约600名员工及时入厂，保障工厂生产。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 02 版）