抓好重大项目竣工投产（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报南京11月29日电 （记者姚雪青）在中国电科第二十八研究所位于南京市栖霞区的新所区项目现场，4栋主体大楼已经封顶，局部地下室及附属建筑的封顶收尾工作正在紧张进行。“我们正开足马力，争取把工期赶回来。”中国电科第二十八研究所基本建设管理处副处长薛聪说。

新所区项目总投资40亿元，是南京市今年的重大项目之一。薛聪介绍，疫情防控期间，栖霞区以及仙林大学城管委会专班下沉服务，全程全力做好跟踪服务，保障物流运输畅通，为风险地区来宁工程人员联系隔离酒店，到闭环生活区内为员工做核酸检测，安排专人指导防疫物资的储备和现场消杀等，保障项目建设顺利推进。

南京市深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，牢牢锚定目标任务，扎实推进各项工作落实。

“面对此轮疫情，我们在迅速有效切断疫情传播链条的同时，始终把抓好重大项目的竣工投产作为稳定经济增长、扩大有效投入的发力点。”南京市发改委相关负责人介绍，南京设置重大项目攻坚专班，实行“1+8”工作架构，密切关注疫情防控形势变化，设立项目储备、用地、用林、用能等8个小组，分组攻坚解决项目推进中存在的问题，包括举办重大项目对接推进会，强化项目建设资金要素保障；建立疫情防控期间渣土弃置场协调机制，实时摸排迫切需要出土的项目清单，“一项目一方案”全力协调推进疫情防控期间渣土外运问题；建立供配电跟踪服务机制，“一户一册”动态追踪在建项目供配电工程服务进度等。

目前，南京38个省重大项目、417个市重大项目分别完成年度计划投资的96.5%、86.5%，超过序时进度13.2、3.2个百分点，计划新开工的15个省重大项目、134个市重大项目开工率分别达100%、97%，为高质量发展注入新动能。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 02 版）