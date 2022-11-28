培养更多人才 提供优质服务

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习近平总书记在党的二十大报告中指出：“发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区”“促进中医药传承创新发展”。

定向培养服务广大农村群众的医学生、聚焦糖尿病等慢病打造社区专业医师队伍、组建中医医院医疗联合体……各地不断提升农村与城镇的医疗卫生水平，提高人才队伍素质，为基层群众提供更方便可及、质优价廉的公共医疗服务。

农村——

定向培养村医

提高诊疗水平

“教学查房，除了门诊医生，其他人9点集合。”一大早，云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县则黑乡卫生院医务科科长雷玉冲在微信工作群里发出消息。

每个月开展一次教学查房是则黑乡卫生院今年的一项重点工作。“这是我在三甲医院参加培训时学到的经验，每个月围绕1个重点科目，由1名业务素质过硬的医生作为带教老师，带领其他医护人员开展临床教学活动，对提高医生的业务能力很有帮助。”30岁的雷玉冲2017年毕业于大理大学临床医学专业。作为财政出资定向培养的农村医学生，雷玉冲大学期间的学费全免，毕业后分配到禄劝县则黑乡卫生院工作，后进入曲靖市第一人民医院进行3年培训。

据了解，近年来禄劝县共培养免费医学定向生48名，目前已有42人毕业并安置到乡镇卫生院服务广大农村群众，6名正在医学院校学习中。免费医学定向生极大提高了农村地区医疗人才的素质水平，也充实了农村医疗队伍。

9点，教学查房开始。来到病房，雷玉冲先给病人测量血压。“袖带不能绑得过紧或者过松，否则测量值不够准确，以能插入两横指为宜。”雷玉冲一边操作一边讲解要点，来乡卫生院跟班学习的包谷山村乡村医生李玉香认真地在学习手册上记录。

为了提高乡村医生的专业能力，禄劝县卫健局要求乡村医生轮流到县级医院或中心卫生院参加脱产进修，每3年不少于1个月。按照县里的要求，今年5月，则黑乡卫生院对全乡13个村委会的28名乡村医生建立跟班学习制度，每个月选派两名乡村医生来乡卫生院轮岗见习，并对学习结果进行考核。

除了加强在岗培训，禄劝县还鼓励在岗乡村医生积极参加学历提升，推动乡村医生向执业（助理）医师转变。禄劝县卫健局副局长张发坤介绍，对按规定参加学历教育取得相应学历并注册为全科执业（助理）医师的，由县财政给予一次性学费补助2000元。去年年底，禄劝县印发《2021年—2026年中长期乡村医生培养工程实施方案》，按照“县聘、乡管、村用”的原则，将所有取得医师资格的乡村医生纳入乡镇卫生院临聘人员管理，签订劳动合同，为其购买相应的社会保险，强化保障，为乡村医生解决后顾之忧。

“培养‘小村医’，守护‘大健康’，接下来我们将着力提高乡村医生技术水平和服务能力，为基层群众提供便捷可及、安全有效、优质价廉的公共医疗服务。”张发坤说。

社区——

打造特色专科

优化慢病管理

一大早，居民万迪阳来到江苏南京市栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心进行糖尿病运动干预治疗。运动前，医护人员会为他测量心率、血压、血糖等健康指标；运动中，体育运动治疗师会根据实时脉搏情况调整训练项目，保障患者在安全的状态进行康复治疗。“这里的医生非常专业，在这运动我很安心。”万迪阳说。

今年6月，万迪阳突发疾病，身体状况十分危急。“听说这里是糖尿病专科医院，就抱着试一试的心态。”确诊为糖尿病之后，专科主任丁爱梅建议万迪阳先住院治疗，待病情稳定之后再转为日常治疗，随即针对病情拿出了1份详细的诊疗方案。出院后，社区卫生服务中心持续对患者健康情况进行随访监测，通过改变饮食结构、加强运动以及配合相关的心理疏导，万迪阳病情日益好转。

迈皋桥街道辖区内有两家三级甲等医院、4家二级甲等医院，医疗资源较为丰富，让周围的老百姓选择到卫生服务中心看病靠的是什么？据丁爱梅回忆，2015年社区卫生中心初立，每天来就诊的患者仅有十几人。相较于社区卫生服务中心，大家更愿意去周边的三甲医院就诊。7年之后，迈皋桥社区服务中心年接诊量已经达到21万人次，不少患者更是从周边城区慕名而来。

这样的转变缘何而来？全方位提升医护人员技术水平是关键。由于三甲医院日常接诊量庞大，通常只能进行短时间问诊，无法与患者建立长期的随访治疗联系。鉴于此，卫生服务中心聚焦糖尿病专科治疗护理，培养一支专业医疗队伍，打造特色专科，力图做到对糖尿病病人长期随访治疗。迈皋桥社区卫生服务中心主任魏丽君介绍，“我们根据糖尿病诊疗特点，给予医护人员差异化培训，促进人才队伍分类化建设。”以卫生服务中心慢病管理中心为例，团队内兼具慢病医师、营养师、护理师、心理咨询师、运动康复师等多种医护职位，满足对慢性病的全天候治疗。

中医——

医师入驻社区

开展卫生服务

每天一大早，就陆续有家长带着孩子到太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心中医儿科就诊。候诊大厅的投影幕布播放着小朋友喜爱的动画片，正在一旁看动画片的小朋友嘟嘟兴奋地拍着小手。

“以前，医院儿科给我的印象一直是人满为患，整个过道都是人。”嘟嘟的爸爸表示，“现在，社区把疾病诊疗区和儿童保健区合理分区。社区的中医儿科也很有特色，孩子有个消化不好或是发烧感冒的，做做推拿、喝点小方小药就能解决问题，不打针、不输液，孩子也愿意。”

中医药在治疗儿童常见病、多发病方面历来都有很好的疗效，其安全、有效、毒副作用少的优势备受患儿家长推崇。但是优质中医儿科诊疗资源的稀缺，使这项特色工作长期以来在基层社区难以开展。

“社区对中医人才的吸引力低，怎么办？我们选择先将人才引进来。”汇丰社区卫生服务中心主任刘海峰介绍，2013年1月，山西中医学院附属医院汇丰社区指导基地挂牌成立；2015年，太原市中医医院医疗联合体成立。医联体专科医师入驻社区，每周定期出诊，中心医疗服务水平快速提升。除此以外，社区通过开展公共卫生服务项目，提升社区中医药资源影响力。社区把90%的65岁以上老年人和高血压、糖尿病患者健康体检结果解读环节交由中医师，这样既提高了体检报告解读的质量，又可以使治病、防病及保健有效结合在一起。

随着居民、患者与医师一对一的接触机会增多，信任度不断提升，专科诊疗数量与诊疗质量不断提高。“如今，不少专科医师在社区已经出诊近10年了，社区中医药人才队伍不断壮大，引进医联体专家30多人，社区自身的医疗人员也达59人，比成立时扩大了10倍。”刘海峰介绍。

“我们还积极组织基层医疗工作者参加各类培训班，不断提高医务人员素质。今年，太原市办了一个‘优才班’，以后我们也要参加。”刘海峰所说的“优才班”，是太原市全市优秀中医临床人才培养项目，聘请全国和省、市名老中医专家担任指导老师，计划到2025年至少培养300名优秀中青年骨干人才。

今年6月，太原市印发《建设中医药强市实施方案》，提出中医药人才队伍建设、基层中医药服务能力提升、中医药学术传承创新等10项中医药振兴发展专项行动，推动中医医联体、医共体规范化建设，实现人才、信息、资源共享，带动全市中医药服务能力持续提升。“根据《方案》，到2030年，太原市全面建成中医药强市。届时，所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和95%的村卫生室具备中医药服务能力；基层医疗卫生机构中医诊疗量占总诊疗量的30%以上。”太原市卫健委副主任赵宏英说。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 10 版）