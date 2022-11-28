科学精准做好物流保通保畅

本报北京11月27日电（记者訾谦）近期，国内疫情形势依然严峻复杂，部分地区对货车通行层层加码、过度通行管控问题仍时有发生，交通物流保通保畅工作面临反弹压力。

对人民群众的关切，交通运输部新闻发言人舒驰表示，交通运输部逐项对照研究二十条优化措施，结合交通运输行业实际抓好落实，努力确保交通运输安全平稳有序运行。

日前，交通运输部制定印发15条优化措施，重点就高风险岗位人员管理、配合提供“落地检”服务、做好客运站服务区防控、整治层层加码、强化物流保通保畅等方面作出具体部署。连续修订发布《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第九版）》《公路服务区和收费站新冠肺炎疫情防控工作指南（第八版）》等11项指南，内容涉及客运、货运，涵盖公路、水路、港口等，细化优化行业基层一线做好防控工作的相关内容。

“这些文件和指南都是从坚持科学精准做好疫情防控工作出发，在客货运输、隔离转运、滞留人员疏解、物流保通保畅等方面，采取更加科学精准的防控措施，为坚决打赢常态化疫情防控攻坚战提供有效交通运输保障。”舒驰表示，接下来还将开展一次面向全行业、直达基层工作人员的政策解读培训，帮助一线干部职工掌握政策要义和措施要点，进一步提高科学精准防控水平。

针对近期部分地区出现的“一刀切”限制货车通行、要求货车司机现场等待核酸检测结果以及滞留货车司机生活服务保障不到位等问题，舒驰指出，有关部门将持续加强交通运输物流运行动态监测，优化调整通行保障措施，加大典型问题通报曝光力度，畅通投诉渠道，为维护人民群众正常生产生活秩序提供服务保障。

“其中重要一项就是要督促指导各地切实做到‘五个严禁’。”舒驰表示，严禁各地擅自关停关闭交通物流基础设施和限制运输服务；严禁“一刀切”限制封闭区域末端物流配送；严禁实施“静默”或封控管理的城市一律限制货车进出；严禁以等待核酸检测结果为由限制货车通行；严禁以车籍地、户籍地为依据限制货车通行，对有涉疫地区行程的货车司机，落实“即采即走即追”+闭环管理要求，保障通行顺畅。

舒驰表示，货车司机如遇层层加码、“一刀切”、过度通行管控等问题，可拨打12328交通运输服务监督热线或通过12328微信小程序进行投诉举报，交通运输部门即接即转即办，一事一协调解决过度通行管控问题，保障货车通行顺畅。同时，交通运输部门也将督促指导各地进一步加强对货车司机的关心关爱，为货车司机提供餐饮、休息、如厕等生活服务保障，解决货车司机的实际困难。

“目前，全国交通运输网络总体畅通、物流指标稳中向好、保通保畅成果持续巩固，为促进产业链供应链稳定、服务经济社会发展提供了有力支撑。”舒驰表示，下一步，交通运输部门将聚焦能源、民生物资、医疗防控物资、重点产业链供应链原材料、外贸产品等运输需求，进一步确保产运销各环节衔接有序、流通顺畅，并加强对重点涉疫地区的跟踪调度，指导各地建设启用应急物资中转站，切实保障各类重点物资运输畅通。