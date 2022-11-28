落实科学精准防控  稳定经济发展秩序（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报广州11月27日电 （记者陈伟光、贺林平）这些天，广东惠州市一家新能源设备生产企业内，工人们正在赶工锂电池电芯生产。企业生产负责人说，今年锂电设备出口订单旺盛，工人必须三班倒才能满足生产需求，目前出口订单已经排到明年9月。

广东省委、省政府坚决落实党中央决策部署，切实增强大局意识，坚持“三个坚定不移”，“全省一盘棋”采取坚决果断措施，更加有力推进攻坚行动；在坚决打赢疫情歼灭战的同时，全力解决企业生产中遇到的难题，有效降低疫情对经济社会发展和群众生产生活的影响，努力保持经济运行和产业发展秩序稳定。

当前，广东正遭受新一轮疫情冲击，累计报告本土感染者超11万例，广州单日新增仍在7000例以上，大多数地市均受本轮疫情影响。广东坚决落实落细科学精准防控要求和二十条优化措施，经过前期努力，目前广州市疫情快速上升势头得到初步遏制，海珠重点片区新发感染者数量稳步下降，防疫整体形势正逐步趋稳；在高效统筹疫情防控和经济社会发展的总体要求下，非重点地区坚持防疫、生产“两手抓”，靠前服务企业，打好主动仗，为有序生产创造良好环境。日前出台的《广东省工业企业和工业园区加强疫情防控工作指引（第一版）》提出，成立以企业法定代表人（主要负责人）为疫情防控第一责任人的防控工作专班，“一企一策”制定疫情防控工作方案，织密织牢企业和工业园区疫情防控安全防线。

广州市黄埔区、广州开发区在科学研判基础上，依据疫情传播实际风险将临时管控区精准到楼栋，最大限度保障正常生产经营；结合企业需求建立快速配送到位的“传送带”机制，仅11月10日至15日就配送近40类约100万件物资，确保生产各环节紧密咬合、高效运转。今年以来，黄埔区、广州开发区206个“攻城拔寨”重点项目完成投资769亿元，达年度计划的117%；在10月28日第三次集中签约中，粤芯三期等36个重大项目集中开工，总投资466亿元。

广州市白云区根据疫情变化及时更新管控措施，符合解封条件的区域、网格落实“第一时间”解封，迅速恢复商贸物流和生产生活秩序，确保物资保供安全顺畅、运转有序。

粤港澳大湾区各主要城市稳中求进推动经济高质量发展。今年以来，深圳光明燃机电厂、深圳东部电厂二期等一批重大能源项目，贝特瑞4万吨硅基负极材料扩建项目，迈瑞医疗器械标杆制造基地等一批先进制造业项目相继开工或投产。深圳市发改委相关负责人介绍，深圳先后出台纾困解难“30条”、培育壮大市场主体“30条”等5个“30条”及“20+8”等一揽子政策。截至10月底，5个“30条”政策惠及企业超100万家，累计为市场主体减负超1400亿元。

11月25日上午，随着“澳琴1号”盾构机精准出洞，琴澳重点跨境民生工程——澳门轻轨延伸横琴线项目海底隧道顺利贯通。作为澳门与横琴粤澳深度合作区之间的重要纽带，工程建设为澳门加快融入粤港澳大湾区“一小时生活圈”奠定坚实基础。在琴澳协同创新驱动下，横琴合作区新增注册集成电路企业23家，前三季度集成电路规上企业营收同比增长43.4%。

随着高效统筹疫情防控和经济社会发展各项举措落地见效，1至10月，广东全省工业投资保持快速增长态势，其中制造业投资增长16.9%，装备制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长25.8%和38.0%，推动先进制造业、高技术制造业投资增长25.6%和32.0%。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 01 版）