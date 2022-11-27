出口电热毯需要注意什么（海关答疑）

宁波海关：

随着气温下降，由于欧洲天然气供给受限，欧洲市场对采暖产品的需求显著增长。我们公司近期计划向欧洲国家出口电热毯，想要了解一下电热毯出口都有哪些注意事项？

宁波某进出口企业负责人 王先生

王先生：

您好！贵公司在出口前需要提前了解电热毯所对应的海关归类、规范申报等方面的注意事项，在这里为您介绍如下：

■ 什么是电热毯？

电热毯，是一种对床或人体加热的接触式电暖器具。电热毯既能达到取暖目的，又能去除潮湿，且耗电量少，是冬季人们使用非常频繁的生活用品。

市场上电热毯产品很多，概括起来一般分为三大类：电加热毯、水暖毯和水泵加热毯。

电加热毯原理是把特制的电热元件像线路状织入毛毯里，插上电源可以发热；水暖毯则是在毯内用水管包裹住加热丝，在产热和传热过程中，会散发一定量的水蒸气，遇到无水状态时就会自动断电；水泵加热毯，就是在一个主机水泵中加热水，然后热水在毯内循环，做到水电分离，可以防止短路的发生。

■ 电热毯海关商品归类和规范申报有何要求？

一、商品归类

根据相关规定，中国海关申报13位海关编码，10位HS编码+3位CIQ代码。电暖毯（其他电热器具及其零件）的编码为6301100000.101；电暖毯（毯子）的编码为6301100000.102。

二、出口规范申报要素

要素具体包括：1、品名；2、品牌类型；3、出口享惠情况；4、种类（电暖毯）；5、成分含量；6、品牌（中文或外文名称）；7、GTIN；8、CAS；9、其他。

■ 电热毯出口欧盟需要注意哪些事项？

出口欧盟需要关注CE认证、欧盟技术性贸易措施以及国际通报召回风险。

一、CE认证

电热毯出口欧盟必须做CE认证。欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，产品要在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。

部分进入欧洲的小家电需要第三方指定机构进行检测、认证，第三方指定机构可自行上网查询。

二、欧盟技术性贸易措施

欧盟法律要求电热毯出口欧盟必须经过CE认证。

1、电气安全

电热毯出口到欧盟主要需要关注CE认证涉及的机械认证、低电压认证、电磁兼容认证。特别要注意的是电热毯的安全标准于2021年刚完成标准修订，对于变更内容需要跟进测试认证。

另外，欧洲各国的供电电压并不完全相同，电源插头也并不统一，不同国家对结构外形、电气的要求差异较大。企业在出口的时候应按照欧洲的主流测试标准，做好地区差异的元器件采购认证跟进。

2、化学风险

对于所有CE标志管辖的电子电气产品必须符合RoHS指令的要求，该指令主要是对有害物质的限量进行了规定，其中铅、汞、六价铬、多溴联苯类、多溴二苯醚类的最大允许含量为0.1%，镉为0.01%，修订指令新增了4项目邻苯类物质最大允许含量为0.1%。

3、包装标签

欧盟一直通过产品包装、标签的方法来加强对外国产品的管理。如对易燃、易爆、易腐蚀品、有毒品，法律规定其包装和标签都要符合一系列特殊标注要求。

海关提醒企业应关注国际召回事件，根据市场风险趋势做及时调整。

（宁波海关所属机场海关综合业务科二级主办姚玲玲）