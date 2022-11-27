新华时评：抗疫，每个人都是自己健康的第一责任人

面对反复延宕的新冠疫情，中国人民同心战“疫”。从奋战在一线的医务人员、社区工作者，到接续民生保障的货车司机、快递小哥，再到自觉佩戴口罩、主动检测核酸，一举一动，都成为织密疫情防护网的一针一线。

奥密克戎变异株流行后，世界多个国家和地区的疫情水平在短时间内突然上扬。在中国，正是因为我们有团结一心、众志成城的强大防线，采取了一系列群防群控的干预措施，原本会是陡峭的疫情曲线趋于平缓，有效避免了医疗资源挤兑，也让中国成为世界主要大国中新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家。

当前疫情防控又面临严峻复杂的局面，稍有犹疑、稍有动摇，就会错失疫情防控先机，极大增加后期的防控难度，放大疫情对经济社会发展的影响。

我国人口规模巨大，一旦病毒在全国蔓延开来，后果将十分严重，已经取得的抗疫成果也将大打折扣，甚至付诸东流。抗击疫情没有局外人，防控工作没有旁观者。当前，更需要大家的理解、包容、参与和行动，担负起护卫自身健康、家人健康和群体健康的责任，采取坚决、果断的行动，尽快打赢疫情歼灭战。

疫情防控是一项系统工程，回归正常是我们的共同心愿。保持安全的社交距离，在公共场合规范佩戴口罩，高风险区群众把出行的脚步慢下来，符合疫苗接种条件的老年人打消顾虑、应接尽接……每个人多一些小心谨慎、多一分理解配合，疫情防控就少一点风险、少一点压力。

没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。疫情防控离不开政府部门、社会各界共同努力，也需要每个人的支持和参与。遵守防疫的基本准则，做好自己健康的第一责任人，既是对自己的生命健康负责，也是对防疫大局的有力支持。

凝聚起抗击疫情的强大合力，贡献出自己的涓滴之力。我们坚定信心、众志成城，终将取得抗击疫情的胜利。