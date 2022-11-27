坚定信心，抓实抓细疫情防控各项工作

加大生活必需品上市量和储备量，保障受疫情影响地区的重要民生商品供应充足、价格平稳；协同高效加快“四早”、“四应四尽”、日清日结的任务落地见效，防控工作效率不断提升；制定工业企业复工复产8条举措，生产生活秩序逐步恢复；印发交通运输行业的15条优化措施，在客货运输、隔离转运、滞留人员疏解、物流保通保畅等方面作出具体部署……面对当前复杂严峻的疫情防控形势，各地区各部门认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，进一步提升防控的科学性、精准性、有效性，尽快遏制疫情扩散蔓延，坚决筑牢疫情防控屏障。

这场全球大流行的世纪疫情反复延宕，给人民生命安全和身体健康带来严重威胁，给世界经济发展带来严重影响，对各国都是一场严峻考验。保护人民生命安全和身体健康是我国制定疫情防控政策的首要考量，也是衡量疫情防控成效的首要标准。近3年来，从整体人口水平看，我国新冠肺炎死亡病例数、住院病例数远低于全球平均值，无论是发病率还是死亡率，中国人受疫情的影响都是最小的。尽管我国人均医疗资源数量、医学技术水平与发达国家相比都有一定差距，但这两年人均预期寿命稳步上升，2020年我国达到77.93岁，较2019年上升0.63岁，2021年则提高到78.2岁。从经济社会发展看，2020年我国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，2021年我国经济总量占全球经济总量比重超过18%，今年以来国民经济总体延续恢复态势，经济社会发展大局保持稳定。在百年变局和世纪疫情叠加，全球累计新冠确诊病例超6.36亿例、累计死亡病例超660万例，全球经济复苏脆弱乏力等大背景下，中国最大程度保护人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果来之不易！

以科学之策，应对非常之难。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零不动摇，因时因势优化完善防控措施，积极应对全球多轮疫情大范围传播流行的严重冲击，充分体现了我国防控疫情的坚实实力和强大能力，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。事实充分证明，我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的，是最经济的、效果最好的。这一点毋庸置疑，我们应有充分的信心。

打赢这场常态化疫情防控攻坚战，我们必须坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等错误认识，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，不动摇、不走样，保持战略定力，坚定必胜信心，以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作。

常态化疫情防控，任务艰巨繁重，又需要持久坚持，检验能力更考验耐力。面对近期全国本土疫情传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的态势，必须坚定信心、慎终如始，全面落实属地、部门、单位、个人的四方责任，立足于防、立足于早、立足于快，尽最大可能切断传染源、控制疫情波及范围，坚决防止疫情新燃点，确保疫情不出现反弹。要全力做好人民群众生产生活服务保障，切实满足疫情处置期间基本生活需求，及时解决群众急难愁盼问题，以实实在在的工作成效暖人心、聚民心、强信心。我们既要采取越来越科学、越来越完善、越来越精准、越来越有效的策略举措，也要保持坚定果敢的勇气和坚忍不拔的决心，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。

“逆水行舟、不进则退”，只有坚持到底，才能迎来最终胜利。坚定信心、增强斗志，以最坚决的态度抗击病毒，以最果断的措施处置疫情，科学精准做好疫情防控各项工作，我们坚信，胜利就在前方！

《 人民日报 》（ 2022年11月27日 01 版）