重庆新增本土确诊病例409例、本土无症状感染者7437例

据重庆卫健委网站消息，11月23日0—24时，重庆市新增本土确诊病例409例(渝北区201例、江北区40例、九龙坡区23例、沙坪坝区21例、云阳县20例、渝中区18例、巴南区10例、万州区8例、彭水县7例、綦江区6例、荣昌区6例、梁平区6例、涪陵区5例、南岸区5例、垫江县5例、大渡口区4例、开州区4例、合川区3例、长寿区2例、江津区2例、永川区2例、武隆区2例、巫山县2例、万盛经开区2例、北碚区1例、南川区1例、璧山区1例、潼南区1例、秀山县1例)，其中，89例在隔离管控人员中发现、12例在重点人员核酸检测中发现、3例在区域核酸检测中发现、7例在扩面核酸检测中发现、298例由无症状感染者转为确诊病例。

新增本土无症状感染者7437例(渝中区1455例、渝北区1184例、九龙坡区1152例、江北区1089例、南岸区708例、梁平区493例、北碚区309例、沙坪坝区246例、大渡口区226例、巴南区86例、垫江县80例、巫溪县69例、秀山县68例、涪陵区55例、忠县34例、开州区27例、合川区19例、璧山区17例、彭水县13例、万州区9例、长寿区9例、江津区9例、云阳县9例、大足区8例、荣昌区8例、綦江区7例、武隆区7例、酉阳县7例、丰都县6例、铜梁区5例、巫山县5例、黔江区4例、万盛经开区4例、潼南区3例、奉节县2例、石柱县2例、永川区1例、南川区1例、城口县1例)，其中，6712例在隔离管控人员中发现、218例在重点人员核酸检测中发现，320例在区域核酸检测中发现、187例在扩面核酸检测中发现。

治愈出院本土确诊病例220例(沙坪坝区47例、渝北区32例、大足区19例、北碚区17例、南岸区13例、大渡口区11例、渝中区9例、江北区9例、秀山县9例、九龙坡区8例、垫江县8例、合川区6例、涪陵区5例、梁平区5例、巴南区2例、江津区2例、璧山区2例、开州区2例、武隆区2例、云阳县2例、彭水县2例、万州区1例、黔江区1例、长寿区1例、铜梁区1例、潼南区1例、荣昌区1例、奉节县1例、酉阳县1例)，解除本土无症状感染者医学观察2894例(渝北区972例、九龙坡区482例、沙坪坝区374例、江北区218例、渝中区160例、南岸区114例、大渡口区111例、北碚区96例、合川区78例、梁平区67例、大足区49例、巴南区40例、秀山县19例、垫江县18例、璧山区17例、铜梁区17例、涪陵区14例、万州区11例、江津区10例、云阳县6例、永川区5例、南川区5例、长寿区2例、巫溪县2例、黔江区1例、綦江区1例、忠县1例、奉节县1例、酉阳县1例、彭水县1例、万盛经开区1例)。截至11月23日24时，重庆市现有本土确诊病例2340例，现有本土无症状感染者50490例。

11月23日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例4例(泰国1例、匈牙利1例、阿联酋1例、秘鲁1例)，新增境外输入无症状感染者1例(意大利)；解除境外输入无症状感染者医学观察1例(意大利)。截至11月23日24时，重庆市现有境外输入确诊病例23例，现有境外输入无症状感染者7例。

重庆市11月23日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下：

一、渝中区

渝中区确诊病例1－8，系渝中区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

渝中区确诊病例9－10，系渝中区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

渝中区确诊病例11－12，系渝中区重点人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

渝中区确诊病例13－16，系渝中区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

渝中区确诊病例17，系渝中区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

渝中区确诊病例18，系渝中区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(危重型)。

渝中区无症状感染者1－1360，系渝中区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

渝中区无症状感染者1361－1399，系渝中区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

渝中区无症状感染者1400－1455，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

二、渝北区

渝北区确诊病例1－15，系渝北区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

渝北区确诊病例16－18，系渝北区重点人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

渝北区确诊病例19－200，系渝北区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

渝北区确诊病例201，系渝北区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

渝北区无症状感染者1－1171，系渝北区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

渝北区无症状感染者1172－1178，系渝北区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

渝北区无症状感染者1179－1184，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

三、九龙坡区

九龙坡区确诊病例1－2，系九龙坡区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

九龙坡区确诊病例3－9，系九龙坡区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

九龙坡区确诊病例10－22，系九龙坡区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

九龙坡区确诊病例23，系九龙坡区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(重型)。

九龙坡区无症状感染者1－1125，系九龙坡区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

九龙坡区无症状感染者1126，系九龙坡区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

九龙坡区无症状感染者1127－1152，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

四、江北区

江北区确诊病例1－7，系江北区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

江北区确诊病例8，系江北区重点人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

江北区确诊病例9，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

江北区确诊病例10－40，系江北区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

江北区无症状感染者1－968，系江北区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

江北区无症状感染者969－1048，系江北区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

江北区无症状感染者1049－1089，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

五、南岸区

南岸区确诊病例1－2，系南岸区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

南岸区确诊病例3－4，系南岸区重点人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

南岸区确诊病例5，系南岸区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(危重型)。

南岸区无症状感染者1－642，系南岸区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

南岸区无症状感染者643－649，系南岸区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

南岸区无症状感染者650－708，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

六、梁平区

梁平区确诊病例1－3，系梁平区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

梁平区确诊病例4，系梁平区重点人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

梁平区确诊病例5－6，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

梁平区无症状感染者1－308，系梁平区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

梁平区无症状感染者309－343，系梁平区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

梁平区无症状感染者344－493，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

七、北碚区

北碚区确诊病例1，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

北碚区无症状感染者1－203，系北碚区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

北碚区无症状感染者204－217，系北碚区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

北碚区无症状感染者218－309，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

八、沙坪坝区

沙坪坝区确诊病例1－3，系沙坪坝区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

沙坪坝区确诊病例4－18，系沙坪坝区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

沙坪坝区确诊病例19－21，系沙坪坝区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

沙坪坝区无症状感染者1－226，系沙坪坝区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

沙坪坝区无症状感染者227－232，系沙坪坝区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

沙坪坝区无症状感染者233－246，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

九、大渡口区

大渡口区确诊病例1，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

大渡口区确诊病例2－3，系大渡口区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

大渡口区确诊病例4，系大渡口区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

大渡口区无症状感染者1－199，系大渡口区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

大渡口区无症状感染者200－202，系大渡口区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

大渡口区无症状感染者203－226，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

十、巴南区

巴南区确诊病例1－9，系巴南区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

巴南区确诊病例10，系巴南区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

巴南区无症状感染者1－84，系巴南区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

巴南区无症状感染者85－86，系区域核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

十一、垫江县

垫江县确诊病例1－2，系垫江县隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

垫江县确诊病例3，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

垫江县确诊病例4，系垫江县此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

垫江县确诊病例5，系垫江县此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

垫江县无症状感染者1－77，系垫江县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

垫江县无症状感染者78，系垫江县重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

垫江县无症状感染者79－80，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

十二、巫溪县

巫溪县无症状感染者1－68，系巫溪县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

巫溪县无症状感染者69，系巫溪县重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

十三、秀山县

秀山县确诊病例1，系秀山县隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

秀山县无症状感染者1－63，系秀山县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

秀山县无症状感染者64－68，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

十四、涪陵区

涪陵区确诊病例1，系涪陵区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

涪陵区确诊病例2，系涪陵区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

涪陵区确诊病例3－5，系涪陵区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

涪陵区无症状感染者1－50，系涪陵区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

涪陵区无症状感染者51，系涪陵区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

涪陵区无症状感染者52－55，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

十五、忠县

忠县无症状感染者1－24，系忠县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

忠县无症状感染者25－34，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

十六、开州区

开州区确诊病例1－3，系开州区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

开州区确诊病例4，系开州区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(重型)。

开州区无症状感染者1－25，系开州区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

开州区无症状感染者26－27，系开州区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

十七、云阳县

云阳县确诊病例1，系云阳县重点人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

云阳县确诊病例2－20，系云阳县此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

云阳县无症状感染者1－7，系云阳县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

云阳县无症状感染者8，系云阳县重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

云阳县无症状感染者9，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

十八、合川区

合川区确诊病例1，系合川区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

合川区确诊病例2－3，系合川区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(危重型)。

合川区无症状感染者1－15，系合川区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

合川区无症状感染者16，系合川区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

合川区无症状感染者17－19，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

十九、彭水县

彭水县确诊病例1－4，系彭水县隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

彭水县确诊病例5，系彭水县隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

彭水县确诊病例6－7，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

彭水县无症状感染者1－7，系彭水县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

彭水县无症状感染者8－11，系彭水县重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

彭水县无症状感染者12－13，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十、璧山区

璧山区确诊病例1，系璧山区重点人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

璧山区无症状感染者1－8，系璧山区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

璧山区无症状感染者9－12，系璧山区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

璧山区无症状感染者13－17，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十一、万州区

万州区确诊病例1－4，系万州区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

万州区确诊病例5－8，系万州区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

万州区无症状感染者1－9，系万州区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十二、荣昌区

荣昌区确诊病例1－6，系荣昌区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

荣昌区无症状感染者1－8，系荣昌区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十三、綦江区

綦江区确诊病例1－4，系綦江区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

綦江区确诊病例5－6，系綦江区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

綦江区无症状感染者1－5，系綦江区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

綦江区无症状感染者6，系綦江区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

綦江区无症状感染者7，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十四、长寿区

长寿区确诊病例1－2，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

长寿区无症状感染者1－5，系长寿区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

长寿区无症状感染者6，系长寿区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

长寿区无症状感染者7－9，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十五、江津区

江津区确诊病例1－2，系江津区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

江津区无症状感染者1－9，系江津区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十六、武隆区

武隆区确诊病例1－2，系武隆区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

武隆区无症状感染者1－7，系武隆区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十七、大足区

大足区无症状感染者1－5，系大足区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

大足区无症状感染者6－8，系大足区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十八、巫山县

巫山县确诊病例1，系巫山县重点人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

巫山县确诊病例2，系巫山县此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

巫山县无症状感染者1－4，系巫山县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

巫山县无症状感染者5，系扩面核酸检测中发现的人员，11月23日判定为无症状感染者。

二十九、酉阳县

酉阳县无症状感染者1－6，系酉阳县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

酉阳县无症状感染者7，系酉阳县重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十、丰都县

丰都县无症状感染者1－5，系丰都县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

丰都县无症状感染者6，系丰都县重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十一、万盛经开区

万盛经开区确诊病例1－2，系万盛经开区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

万盛经开区无症状感染者1－3，系万盛经开区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

万盛经开区无症状感染者4，系万盛经开区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十二、铜梁区

铜梁区无症状感染者1－5，系铜梁区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十三、黔江区

黔江区无症状感染者1－3，系黔江区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

黔江区无症状感染者4，系黔江区重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十四、潼南区

潼南区确诊病例1，系潼南区此前判定的无症状感染者，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(重型)。

潼南区无症状感染者1－3，系潼南区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十五、永川区

永川区确诊病例1－2，系永川区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

永川区无症状感染者1，系永川区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十六、南川区

南川区确诊病例1，系南川区隔离管控人员，11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

南川区无症状感染者1，系南川区隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十七、奉节县

奉节县无症状感染者1，系奉节县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

奉节县无症状感染者2，系奉节县重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十八、石柱县

石柱县无症状感染者1－2，系石柱县隔离管控人员，11月23日判定为无症状感染者。

三十九、城口县

城口县无症状感染者1，系城口县重点人员，11月23日判定为无症状感染者。

重庆市11月23日新增境外输入确诊病例基本情况如下：

病例1从泰国乘坐WE684次航班，于2022年11月19日抵达重庆，即被送至集中隔离点接受医学观察。11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

病例2从匈牙利乘坐CA436次航班，于2022年11月19日抵达重庆，即被送至集中隔离点接受医学观察。11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

病例3从阿联酋乘坐CA452次航班，于2022年11月20日抵达重庆，即被送至集中隔离点接受医学观察。11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

病例4在香港乘坐CX928次航班，于2022年11月15日抵达重庆，即被送至集中隔离点接受医学观察。11月23日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。