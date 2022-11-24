据北京卫健委官方微博消息，11月23日0时至24时，北京新增509例本土确诊病例和1139例无症状感染者(含37例无症状感染者转确诊病例，其中913例已通报)，1283例隔离观察人员、328例社会面筛查人员，无新增疑似病例；新增8例境外输入确诊病例和10例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院188例，解除医学观察的无症状感染者257例。

【本土确诊病例】

确诊病例1至6：现住西城区；

确诊病例7至40：现住朝阳区；

确诊病例41至56：现住海淀区；

确诊病例57至64：现住石景山区；

确诊病例65：现住门头沟区；

确诊病例66、67、68：现住房山区；

确诊病例69至81：现住通州区；

确诊病例82、83：现住顺义区；

确诊病例84：现住昌平区；

确诊病例85、86、87：现住大兴区；

确诊病例88：现住平谷区；

确诊病例89：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，11月23日诊断为确诊病例。

确诊病例90至130：现住东城区；

确诊病例131至137：现住西城区；

确诊病例138至278：现住朝阳区；

确诊病例279至324：现住海淀区；

确诊病例325至330：现住丰台区；

确诊病例331至347：现住石景山区；

确诊病例348：现住门头沟区；

确诊病例349至355：现住房山区；

确诊病例356至390：现住通州区；

确诊病例391至411：现住顺义区；

确诊病例412至422：现住昌平区；

确诊病例423至458：现住大兴区；

确诊病例459：现住平谷区；

确诊病例460至468：现住密云区；

确诊病例469：现住延庆区；

确诊病例470、471、472：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月23日诊断为确诊病例。

【本土无症状感染者】

无症状感染者1至4：现住东城区；

无症状感染者5至14：现住西城区；

无症状感染者15至112：现住朝阳区；

无症状感染者113至125：现住海淀区；

无症状感染者126至150：现住丰台区；

无症状感染者151至165：现住石景山区；

无症状感染者166：现住门头沟区；

无症状感染者167至173：现住房山区；

无症状感染者174至205：现住通州区；

无症状感染者206至209：现住顺义区；

无症状感染者210至225：现住昌平区；

无症状感染者226至238：现住大兴区；

无症状感染者239：现住怀柔区。

以上均为社会面筛查人员，11月23日诊断为无症状感染者。

无症状感染者240至294：现住东城区；

无症状感染者295至343：现住西城区；

无症状感染者344至676：现住朝阳区；

无症状感染者677至739：现住海淀区；

无症状感染者740至818：现住丰台区；

无症状感染者819至837：现住石景山区；

无症状感染者838、839：现住门头沟区；

无症状感染者840至852：现住房山区；

无症状感染者853至921：现住通州区；

无症状感染者922至1036：现住顺义区；

无症状感染者1037至1090：现住昌平区；

无症状感染者1091至1107：现住大兴区；

无症状感染者1108至1118：现住怀柔区；

无症状感染者1119至1128：现住平谷区；

无症状感染者1129：现住密云区；

无症状感染者1130至1139：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月23日诊断为无症状感染者。

【境外输入确诊病例】

确诊病例1：中国籍，11月15日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月23日诊断为确诊病例。

确诊病例2至5：中国籍，11月20日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月23日诊断为确诊病例。

确诊病例6、7、8：中国籍，11月19日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月23日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。