因地制宜发展茶产业（新时代新征程新伟业） 

山地连绵起伏，茶园郁郁葱葱，绿叶中白花绽放，村民们在山坡忙碌……初冬时节，贵州省普安县地瓜镇屯上村依然生机勃勃。

4年前浙江省安吉县黄杜村捐赠屯上村的“白叶一号”扶贫茶苗，今年正式迎来首采季，“一片叶子富了一方百姓”的故事正在这里续写。

“茶园带动了我们和周边村寨691户2020名脱贫群众增收，2020年以来务工收入超过1100万元。”望着漫山茶树，屯上村党支部书记孔令金介绍。

以获赠2000亩白茶苗为契机，普安县因地制宜发展茶产业，如今茶园总面积扩大至18.3万亩，其中“白叶一号”1.3万亩，茶叶综合年产值近17亿元。

“习近平总书记在党的二十大报告中指出，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。”孔令金表示，“有党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，过上更加幸福美好的日子，我们信心满满、干劲满满。”

先富帮后富，白茶苗跨越千山万水落脚小山村

吃完早餐，谭化爱骑上电动车，8点准时来到“白叶一号”茶园上班。山坡上已聚了上百名老乡，趁着天气晴朗，抓紧补种、除草、施肥。

“每月务工收入两三千元，比以前多赚不少呢！”谭化爱4年前还是屯上村的建档立卡贫困户。丈夫身体不好需要照顾，两个孩子还在上学，村里提出发展茶园时，谭化爱犹豫了很久才把自家8亩坡地流转出去，“当时担心茶园发展不起来，吃饭就会成问题。”

屯上村地处乌蒙山腹地，最高海拔超过1800米，人均耕地仅半亩。村里曾尝试在坡地发展一些产业，但因自然环境和交通条件所限，作物既难丰产也难卖出。村民们纷纷外出务工。

来自浙西北群山里的白茶苗，为小山村送来致富希望。

2018年4月，黄杜村20名农民党员给习近平总书记写信，汇报村里种植白茶致富的情况，提出捐赠1500万株茶苗帮助贫困地区群众脱贫。习近平总书记作出重要指示强调，“增强饮水思源、不忘党恩的意识，弘扬为党分忧、先富帮后富的精神，对于打赢脱贫攻坚战很有意义。”

在浙江省宁波市对口扶贫干部协调下，普安县获赠2000亩“白叶一号”茶苗。经过深入调研，屯上村被认定为白茶理想种植地，县里提出在这里连片种植1500亩。2018年10月，跨越1900公里的“白叶一号”茶苗在屯上村落脚。

一座造型如叶片的别致小楼矗立在半山腰，这是前不久新建的茶园接待中心。楼下，一条红砖步道通往远处，徜徉在茶园，如同置身美丽景区。

为了种好“白叶一号”，普安县专门制定方案，从建设标准、茶园管护和利益联结机制等方面详细规划，并筹资完善了茶园基地的水电路等配套设施。屯上村等各受捐村积极引导村民参与产业发展，“白叶一号”产业利益联结覆盖到全县2577名建档立卡贫困人口。

硬化路串起家家户户，又延伸到山间地头，沉寂的山坡变了模样。

茶园在绵延，乡亲们的创富劲头越来越足

11月中旬，在屯上村向村民示范补种新苗时，普安红茶业（集团）有限公司技术总监杨斌发现部分茶树的叶子有点卷边，马上掏出手机拨通了视频电话。“不要着急，这是正常现象，因为阳光强烈造成的。”通过视频，电话那头的黄杜村技术指导员盛志勇看出问题所在。

解答了杨斌的疑惑，盛志勇询问起新苗补种情况，还交代了一些冬季管护注意事项。一问一答间，两种不同口音的交流声，与基地里的欢笑声、机器声交织，亲切又热闹。

当初筷子长的小茶苗，如今枝繁叶茂，杨斌百感交集：“从茶苗运到普安的那一刻起，后续帮扶就没断过线，确保爱心茶树栽得活、种得好。”

“现在党的惠民富民政策这么好，又有那么多人想着我们、帮助我们，一定要珍惜机会，撸起袖子加油干，依靠自己的双手勤劳致富。”在茶园基地务工4年，张梅两口子不仅摘掉了贫困帽，还逐渐掌握了白茶种植技术。今年，她自家购买茶苗，种上了4亩白茶，还让大学毕业后留在城里工作的儿子回来一起创业。

在屯上村，张梅家不是个例。随着“白叶一号”茁壮成长，乡亲们的创富劲头越来越足。除了1500亩“白叶一号”茶苗，村民们还自发种植了800多亩白茶苗。

“幸福都是奋斗出来的，共同富裕要靠勤劳智慧来创造。”普安县委书记龙强说，“在党的二十大精神指引下，我们将以更加有力的举措引导乡亲们提高就业创业能力，激发内生动力、增强致富本领，让茶产业成为促进共同富裕的引擎。”

着力补短板，拓展产业链带富更多乡亲

茶叶在上下翻滚中舒展开来，汤色渐渐嫩绿明亮，清香沁人心脾……“这是本地产的‘白叶一号’，经专业机构评测，品质不比原产地逊色。”在普安红茶业（集团）有限公司展厅里，公司总经理黄仕洪一边沏茶，一边讲述茶叶的故事。

茶园建成第二年，浙江茶叶集团与普安县联合投资建设了“白叶一号”茶产业园，引进全自动茶叶生产线，并以携手合作为寓意注册了“携茶”品牌，帮助当地解决茶叶加工、品牌推广和产品销售的后顾之忧。

从去年茶园试采开始，普安红茶业（集团）有限公司参与到全产业链发展。今年，公司加工出2000多公斤茶叶，销售额达300多万元。

“党的二十大报告提出‘扎实推进共同富裕’，这就要求我们不仅要做大产业，还要合理分配好收益。”黄仕洪介绍，明年茶园即将迎来丰产期，在春茶开采前，公司将把茶树经营权全部交还给农户，届时茶青销售收入就直接进了村民腰包。“让农户成为茶园种、管、采各个环节的主体，并不意味着我们撒手不管，公司将继续保障管护、加工和销售。”

打小跟着长辈学炒茶，37岁的黄崇丽制茶手艺好，可曾苦于没有品牌和销售渠道，茶叶卖不出好价钱。随着普安县茶叶产业链逐渐完善，黄崇丽动了创业的念头。2018年起，她在邻近的楼下镇偏坡村流转来300多亩坡地，购苗种植白茶，严格按照“白叶一号”茶园标准实施管护。

“申请到‘白叶一号’公共品牌使用权，能共享市场红利。”今年，黄崇丽的白茶收成不错，卖出一部分茶青后，她自己加工了700斤干茶，很快就被省外茶商购买，毛利润喜人。

与黄杜村茶苗相伴而来的，是专业技术模式、产业经营门路和绿色发展理念。“贯彻落实党的二十大精神，我们将在补技术、设施、营销等短板上下更大功夫，拓展产业链、提升价值链，打造茶产业特色优势，让绿水青山带富更多乡亲。”普安县农业农村局局长吴松峰说。

“‘白叶一号’青又青，长在茶山绿茵茵。采得茶叶来喝起，含在口中甜在心。现在政策真是好，永远不忘党的恩……”普安山歌婉转悠扬，回荡在那青青茶园。