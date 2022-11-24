均衡布局资源  保障人民健康（民生观）

保障好人民健康，必须继续深化医药卫生体制改革，均衡布局优质医疗资源，改善基层基础设施条件

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。”2021年3月，在福建三明市考察调研时，习近平总书记指出：“看大病在本省解决，一般的病在市县解决，日常的头疼脑热在乡村解决。这个工作要在‘十四五’期间起步。研究改革的堵点在哪里，结合本地实际继续探索。”

建设50个国家区域医疗中心，组建各种形式的医联体1.5万个，基本实现所有地市和县（市、区）开展家庭医生签约服务，90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点……十年来，人民群众健康方面的获得感不断增强，医疗卫生服务的公平性和可及性持续提高，群众看病难问题得到有效缓解。但是，我国毕竟是一个拥有14亿多人口的大国，地区发展尚不平衡。当前，我们仍然面临优质医疗资源总量不足，城乡、区域之间分布不均衡的问题，基层医疗卫生服务距离群众的期盼还有较大差距。更好保障人民健康，还须进一步努力和探索。

党的二十大报告提出：“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。”这为进一步推动医疗体制改革提供了根本遵循，也对解决群众看病难问题提出了具体要求。保障好人民健康，必须继续深化医药卫生体制改革，均衡布局优质医疗资源，改善基层基础设施条件。

要持续推动优质医疗资源扩容下沉和均衡分布。在发挥省级高水平医院辐射带动作用的同时，进一步增强市县级医院服务能力，持续推进分级诊疗和优化就医秩序，努力让患者在市县范围内就能得到比较优质的医疗服务。

不断增强基层医疗卫生服务水平。落实和完善村医待遇保障与激励政策，加强基层医疗机构和家庭医生（团队）健康管理服务，有序扩大家庭医生队伍来源渠道。完善慢性病健康管理适宜技术和服务模式，推进基层慢性病医防融合管理。

我们相信，随着健康中国建设的持续推进，人民群众的健康保障能力会进一步增强，幸福生活的成色也将更足。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 10 版）