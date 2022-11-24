小学生打闹致同学摔伤 监护人和学校均担责（以案说法）

【案情】某小学学生雷某在排队等待放学期间，拉扯同学莫某的书包致其摔倒。后经医院诊断，莫某右手骨折需住院治疗，其伤情经司法鉴定中心评定为十级伤残。因赔偿事宜协商未果，莫某家长以莫某的名义诉至法院，要求雷某监护人及学校赔偿各项损失共计148819.74元。

法院经审理认为，雷某应对莫某的身体损伤后果承担侵权责任，学校在管理上存在疏漏，也应当承担相应的责任。依据已查明的事实及相关法律规定认定莫某各项经济损失114803.14元，酌定雷某监护人承担80%的赔偿责任，赔偿莫某91842.51元，学校承担20%的赔偿责任，赔偿莫某22960.63元。

【说法】民法典规定，“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任”“监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任”“无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任；但是，能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任”。

法官表示，雷某在事发时系未满八周岁的无民事行为能力人，对其拉扯莫某书包的后果缺乏预见性，对于造成莫某身体损伤，主观上不存在故意，但客观上造成了莫某身体损伤的后果，雷某父母作为雷某的监护人，应承担民事赔偿责任。通过学校视频资料发现，在放学排队过程中老师未能注意观察学生排队前进的情况，未能及时发现和制止学生打闹以避免事故的发生，在管理上存在疏漏，对此学校也应当承担相应的责任。

法官提醒，近年来，未成年人在校园内因嬉戏打闹造成人身损害的事件并不鲜见。对此，家长和学校要高度重视提高未成年人的安全意识，正确引导未成年人养成良好的行为习惯；学校应加强安全教育，积极履行保护、管理职责。

（本报记者 亓玉昆整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 17 版）