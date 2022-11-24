对网络暴力说“不”（金台锐评）

建立健全网暴预警预防机制、强化网暴当事人保护、严防网暴信息传播扩散、依法从严处置处罚……前不久，中央网信办印发《关于切实加强网络暴力治理的通知》，旨在切实加大网暴治理力度，进一步压实网站平台主体责任，健全完善长效工作机制，有效保障广大网民合法权益，维护文明健康的网络环境。

随着互联网新技术、新应用的快速发展，一些新型网络暴力也浮出水面。例如，近期就有媒体曝光，有人恶意侵入正在直播的网课实施所谓“网课爆破”，这种行为不仅严重扰乱了教学秩序，更给人带来实际的心理创伤。

网络暴力是网络生态的“毒瘤”。网络暴力针对个人集中发布侮辱谩骂、造谣诽谤、侵犯隐私等违法信息及其他不友善信息，这些信息经过互联网的放大传播，往往就成了“伤人利器”。有的网络热点事件中，当事人的姓名、职务、单位等隐私信息被“人肉搜索”，引来了陌生人没完没了的骚扰。有的网民因“信息茧房”，频繁接收片面信息，陷入非黑即白的“骂战”。更为人不齿的是，一些机构追逐所谓“流量至上”，借网暴事件蹭炒热度、推广引流、故意“带偏节奏”或者跨平台搬运拼接虚假信息等，这种恶意营销炒作更是毒化了网络环境。

网络时代“人人都有麦克风”，但网络空间不是“法外之地”。在有的网络暴力事件中，少数网民自以为站在“道德高地”，将网络暴力当成“网络正义”，对他人合法权益随意践踏。特别是一些网民往往抱着“法不责众”的侥幸心理，忽视了对自身行为的应有约束。网络空间是虚拟的，但运用网络空间的主体是现实的，都应遵守法律，明确各方权利义务。近年来，围绕网络暴力等突出问题的治理，相关法律法规不断完善，“清朗”系列专项行动等工作深入推进，此类乱象得到有效遏制，网络生态持续向好。

治理网络暴力非一日之功，为受害者提供有效保护是当务之急。一次网络暴力事件，背后通常是一个个数量庞大的“微型”侵权行为，这给当事人的维权带来了很大的困难。网络暴力特点决定了对网暴受害人的保护，需要从法治、技术双管齐下：一方面，要对网络暴力“零容忍”，通过依法惩治形成有效震慑，让互联网在法治轨道上健康运行；另一方面，对于正在发生的网络暴力，也要从技术角度寻找化解之道，例如网站平台加强内容识别预警、设置一键防护功能、建立快速举报通道等，尽可能减少网暴行为对当事人的伤害。

党的二十大报告提出，健全网络综合治理体系，推动形成良好网络生态。网络空间是亿万网民共同的精神家园，面对形态多样、不断变化的网络暴力，相关的治理手段也应注重综合协同。这其中既涉及完善政府监管方式、畅通司法救济渠道，也需要压实网站平台主体责任、提升网民在数字时代的文明素养等。唯有多方发力、久久为功，才能共同营造天朗气清的网络空间，让人民群众在共享互联网发展成果上有更多获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 17 版）