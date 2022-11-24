冰雪运动添彩冬季生活（体坛观澜）

线上线下，冰雪运动成为时尚生活方式，为冬季生活增添光彩和活力，北京冬奥会的一朵朵雪花在人们心中继续绽放

“开板了！”日前，吉林、河北崇礼等地的雪场陆续开放。对滑雪爱好者来说，象征着雪季来临的“开板”环节充满了仪式感，每当封存雪板的蜡质被慢慢刮掉，徐徐展开的新雪季令人充满期待。

北京冬奥会的筹办、举办，不仅把冰雪运动员赛场上的潇洒身影长久刻在观众记忆里，更进一步激发了大众对冰雪运动的热情，推动冰雪文化融入人们生活。在冬奥会后的首个雪季，赴一场冰雪之约，去冰天雪地里释放运动热情，成为众多冰雪爱好者的心愿。某旅游平台发布的数据显示，11月以来，滑雪主题游产品预订量增长超350%。

从滑雪摄影师的镜头里，可以感受到大众的热情。在吉林省长春市庙香山滑雪场，摄影师张嘉东在“开板”10天里拍摄了近4000张照片。细数镜头里的故事，笑逐颜开的孩子变多了，夜晚雪道的灯光变亮了，来自各地的游客共享冰雪运动的快乐。张嘉东在雪场拍摄已有5年，见证了大众冰雪运动的飞速发展。而滑雪摄影师这一职业的兴起，也映照着人们在滑雪时更多的期待：不仅要学会在雪道上飞驰，也要把美好的时刻记录下来。

迅速入门、挑战更高难度、体验亲子滑雪……面对不同滑雪爱好者的多样需求，各大雪场在服务和设施上不断提质升级。提起庙香山滑雪场的新变化，张嘉东的一个感受是前来滑夜场的人多了，为了方便“上班族”在下班后滑雪健身，滑雪场完成了雪道照明、楼体亮化等改造工程，开放时间延长到晚上。类似的改变还有很多，在吉林北大湖滑雪度假区，雪道由27条增加至47条，高速缆车由8条增至10条；张家口崇礼太舞滑雪小镇设立了免费的公开课，帮助初学者安全掌握滑雪技能，增添运动趣味。

另一方面，冰雪运动与旅游、人文、音乐等元素深度融合，让大家的体验更加丰富，折射着人们对美好生活的向往。到吉林观赏雾凇美景，去崇礼感受冬奥风采，在新疆阿勒泰地区聆听当地毛皮滑雪板的古老故事……在社交媒体上，滑雪爱好者分享打卡攻略，交流滑雪心得。线上线下，冰雪运动成为时尚生活方式，为冬季生活增添光彩和活力，北京冬奥会的一朵朵雪花在人们心中继续绽放。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 13 版）