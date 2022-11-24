积极帮助企业解决困难（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报兰州11月23日电 （记者付文）兰州市统筹抓好疫情防控和工业经济稳定运行工作，积极帮助企业解决实际困难，截至11月21日，受疫情影响停产的86户规上工业企业中，已有55户复工复产。

强化疫情防控主体责任。兰州市督促企业落实疫情防控主体责任及安全生产各项工作要求，指导447户规上工业企业编制疫情防控应急预案。

全力做好保通保畅工作。兰州市制定保障物流畅通、促进产业链供应链稳定措施，全力推进物流保通保畅工作。当地坚持不见面交货、通勤车卡口备案、为周期性进出查验点的货运车辆开辟绿色通道等经验做法，确保货运车辆有序通行，坚决杜绝层层加码、“一刀切”、随意限制和劝返货运车辆等行为。

帮助企业纾困解难。兰州市工信局成立6个专班，点对点服务县区和企业，每日监测企业停复产、员工返岗、物流运输等情况，对企业反映的困难，建立问题台账即知即办。本轮疫情发生以来，该局已协调解决疫情防控消毒品配备、生产物资滞留、原材料拉运受阻等120项具体问题，为企业稳定生产提供有力支撑。

制定减租方案，减轻中小微企业压力。兰州新区积极为摸排出的2019家商户减免租金，分区分级分项制定减免方案，确保符合条件的承租户“应享尽享、应免尽免”，最大限度减少疫情对中小微企业和个体工商户影响。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 02 版）