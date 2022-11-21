规范平台广告 维护消费权益（百姓关注）

卫生间漏水、阳台墙侧漏、墙面突然起皮……不少人都遇到过房屋漏水问题的困扰。找谁修、怎么修，一些人求助网络平台。可有的消费者漏水问题没解决，还因为经营者的不诚信，踩到“消费坑”。

广东读者刘女士在人民网“领导留言板”投诉，3月底，她通过网络平台找到一家名为“雅居防水”的店铺预约维修。两名维修人员上门看过墙皮脱落的状况后表示，“这是卫生间侧漏导致，可以不砸墙，用打孔高压灌注胶水的方法堵漏”。刘女士问要多少钱，对方说胶水每斤120元，大概需要10至20斤。结果修完后，维修人员说用了200多斤胶水，加上修复外墙费用共3.14万元，远超出预估。但已经修完了，刘女士不得已付了钱。可一段时间后，漏水更严重了，而且卫生间还因为注入太多胶水，地面瓷砖开裂。刘女士向网络平台投诉，网络平台先是百般拖延，后来提供了店主资料。“竟然连营业执照都没有，也没有其他任何资质证明。”刘女士气愤地说。

刘女士的遭遇不是个案。浙江余姚读者戴女士6月被一家网络社交平台推送堵漏广告，一位姓盛的维修人员称用高压注入纳米胶方式堵漏，可保证10年不漏。戴女士付了7900元维修费，修完仍然漏水。记者调查发现，在一些网络平台上，关于房屋漏水维修遭遇消费欺诈的投诉居高不下。有消费者表示，前几年走街串巷的流动堵漏车，如今升级成了网络平台推送的堵漏广告或推荐店铺，但实际上还是老套路：不管什么原因漏水，均称高压注胶免砸墙可解决；施工前报价胶水每斤100元至200元，施工后要价则翻了数倍甚至几十倍；修完后仍然漏水，维修人员则多半消失不见。

据从事民用水电工程行业多年的辽宁读者高辉介绍，用强压力将丙烯酸及固化剂混合物注入墙体缝隙的技术，的确是一种堵漏方法，常用于地下室等不便刨挖的地方渗漏。就材料来说，每斤丙烯酸及固化剂混合物的成本一般为15元左右。但因为施工技术要求较高，人工费用较贵。高辉表示，维修人员要精确判断墙体裂缝位置、渗漏位置、打孔注浆位置等。施工时也要求一人操作、一人动态观察，适时调整，才能保证堵漏效果。

从读者反映的案例看，消费者遇到的维修人员显然不具备相应的施工经验和技术水平。广东广州读者胡女士选择了所谓的高压注胶堵漏，维修人员把胶水注透了楼板，直接打到楼下邻居家，赔偿了邻居1000多元清洁费。“后来，我又找了一个维修师傅，他说漏水是因为洗手盆龙头的接头松了，和卫生间防水没关系。”胡女士说。

对此，北京市华鹏律师事务所刘春城律师表示，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，委托人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。消费者可以直接与店主协商解决，也可向消费者协会投诉、请求调解，向当地市场监督管理部门投诉，或者向有管辖权的法院提起诉讼。“此外，由于消费者是在电子商务平台搜到的店铺或被推送的广告，电子商务平台有义务协助维护消费者合法权益，可以申请该电商平台客服裁决。”刘春城说。

依据多年经验，高辉建议，房屋漏水一般都源于修建房屋或装修时施工质量不合格。如果发生漏水，不要怕麻烦，重做防水更稳妥。为了避免消费者踩坑上当，各地行业协会可以推荐优质施工队伍名单，或者由社区居委会、业主委员会、物业公司等通过房屋维修基金关联一些资质合格的施工队伍，供社区居民参考，避免居民因为不熟悉状况掉进消费陷阱。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 07 版）