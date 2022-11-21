为“银发族”破解“数字困境”

在湖南省湘潭市雨湖区窑湾街道综合养老服务中心，护理员刘梦（右）教老人使用智能手机的视频拍摄功能。

新华社记者 陈泽国摄

目前，“银发族”正加速融入网络社会，互联网应用适老化改造行动持续推进，老年群体上网、用网的需求活力进一步激发。专家认为，政府引导、企业主导、社会帮扶、家庭反哺等方面齐头并进，将积极破解老年人数字鸿沟难题、促进数字红利惠及全民。

推动老年群体融入互联网

“智能手机什么都好，就是很多功能用不明白”“使用26键输入法时，我手指头粗，经常一按就按俩”“一不小心就会点到广告，还不好关”“手机经常会自动安装一些软件”……面对各类互联网应用，不少老年人直言不便。

近日，中央民族大学相关调研组公布的一份调研报告，反映出互联网时代老年人的“数字困境”。报告显示，在对老年模式的认知、使用状况调查时，只有1.18%的受访者表示“非常了解，始终使用”，13.24%的受访者表示“比较熟悉，经常使用”。67.5%和58.3%的老人认为上网时的字号、字间距不符合他们的生理状况，难以看清文字。47.75%的老年人明确表示不太愿意学习新应用软件，很多受访者拒绝接触“非必需”软件。

近年来，国家有关部门陆续出台互联网适老化及无障碍改造方案，推动老年群体融入互联网，推进民生服务便利共享。2020年，国务院办公厅印发了《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，聚焦涉及老年人的高频事项和服务场景，明确提出“坚持解决突出问题与形成长效机制相结合”等。

2021年，工信部开展“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，重点工作包括互联网网站与移动互联网应用适老化及无障碍改造等。工信部发布的《关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》，要求积极融合运用新技术，切实促进产品丰富多样和服务方便可及，提升互联网应用无障碍化普及率。

在政策引导下，不少互联网平台推出“关怀模式”的服务和功能。例如，今年4月，微信上线“听文字消息”功能，用户开启后点击文字消息即可听到语音朗读，从而帮助有阅读困难的用户更好地享受数字化生活带来的便利。美团、支付宝、抖音等拥有较多老年用户的热门应用软件均推出了“长辈模式”按钮，百度推出了单独的“百度大字版”“百度地图关怀版”等。

用心用情弥合“数字鸿沟”

一系列互联网适老化、去障碍化改造举措初见成效。中国互联网络信息中心发布的《第50次中国互联网络发展状况》显示，2022年上半年，中国互联网基础设施建设不断加速，数字适老化及信息无障碍服务持续推进。截至2022年6月，工信部已组织完成对452家网站和应用软件的适老化、无障碍化改造和评测，不断贴近老年人和残障人士的应用需求。

互联网适老化、去障碍化改造的紧迫性日益凸显，消除“数字鸿沟”的核心从“要不要”变为了“怎么做”，进行更贴合实际、更贴近用户需求的互联网改造成为数字时代公共服务的重要议题。

有研究机构对首批列入适老化及无障碍改造名单的互联网应用进行梳理后发现，相关应用改造进度参差不齐，大部分旧版应用远未达到合格水平。比如，个别应用软件的关怀模式只出现在首页，一旦跳转到其他页面，就会回到正常模式；许多互联网适老化改造都是站在年轻人的角度来考虑老年人的需求，将适老化改造简单理解成调大音量和字体……工信部信息通信管理局相关负责人表示，目前专门针对适老化产品及服务的标准较少，产品服务质量有待提升。

随着互联网适老化、去障碍化改造的深入推进，消除“数字鸿沟”的举措更应落到实处、杜绝“表面文章”。中国政法大学法治传播研究中心副主任万蓉认为，对老年群体定期的基础性调研不充分，加上互联网适老化改造缺乏数字化标准，导致很多情况下改造流于表面。在改造过程中，还需要更多地通过传统渠道进行公益宣传，以帮助老年人养成参与、使用网络的习惯。

业内人士认为，有关方面应用心用情推进信息无障碍建设，弥合“数字鸿沟”，在各种升级迭代中努力做减法。通过降低操作门槛，真正提高老年用户体验，让全社会共享数字发展红利。