动起来，“社交超能力”离我们并不远

以“社恐”为关键词在微博搜索时会发现，“社恐人群的噩梦”“社恐的开学日有多可怕”“社恐适合什么工作”等话题，吸引过万人参与讨论，阅读量甚至破亿。而在豆瓣App上，“社恐”话题排名前三的小组“社恐抱团取暖”“我患有严重的社交恐惧症”“我只有一点点点点点点点点社恐”，组员数量累积竟超过14万。

“社交恐惧症”原是医学疾病术语，指因惧怕在社交活动中出现窘态而产生明显的焦虑、紧张和自主神经症状，属于恐惧症中的一种亚型。其实，“社恐症”在成年人群中的患病率仅为1.5%。生活中常见的“社恐”，多数情况下指的并非所谓“社恐症”，而是人们借“社交恐惧”形容自己在与陌生人相处时的紧张、尴尬、焦虑，说不出话甚至逃之夭夭的身心状态。

而让“社恐”患者羡慕不已的，是那些被称为“人类社交天花板”的“社牛”群体。与最初“社牛”在公共场合放飞自我的奇葩行为相比，如今的“社牛”收获了更多正面和积极的评价，往往与高效沟通、自信表达、双商极高等特点联系起来，他们可以在各种社交场合中如鱼得水，充分彰显和表达个人魅力。

“社恐”和“社牛”，与其说是性格反差，倒不如说更像是年轻人在社会交往中的情境化策略选择。不难发现，有些人在熟悉的家人、朋友面前，能够进行正常的沟通交流，而在陌生人面前则出现了不愿表达、不善社交的“社恐”状态。还有些人，打着“我社恐”的旗号，只是为了避免面对面社交中的麻烦与尴尬，转而在虚拟网络世界冲浪发声。

究其原因，之所以在社会交往中产生“社恐”情绪，很多时候是人们害怕自己处于“社交失败”的境地。害怕说错话、办傻事、丢面子、出洋相，害怕成为人群中的“小透明”，害怕得不到他人的认可和喜爱，害怕自己内心预想的“完美人设”落空。当不得不面对社交场合时，索性直接选择逃避社交，最终陷入了恶性循环。

对于大多数轻度“社恐”来说，最好的医生也许就是你自己。首先要正确评价自己，积极调整心态，勇敢进行尝试，必要时进行一些沟通交往的技巧练习，学会与内心“完美人格”和解。有时，主动与路过的同学打个招呼，聚会上与陌生人展开一次对话，工作场合用心准备一场发言，一个勇敢的小改变，也许就会为接下来的人生带来大不同。但如果这类症状持续6个月之上，且严重影响日常生活和社交活动，则需要向专业心理医生求助，尝试真正的社交恐惧症疗法。

其实，很多所谓“社恐”在网络上都谈道，蜷缩在自己的世界里，虽然安全，但也颇为孤独，他们内心深处仍然渴望与他人结交朋友，甚至进一步发展亲密关系，关键就是要迈出告别“社交恐惧”的重要一步。动起来，以更真实的自我和他人进行交流，“社交超能力”离我们并不远。