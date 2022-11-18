优化调整疫情防控工作的二十条措施发布以来，各地迅速贯彻落实，细化执行方案，开展政策培训，加强社会动员，结合自身实际，在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务等方面采取更为精准的措施。一些地方也及时纠正与第九版防控方案和二十条优化措施不相符的做法，进一步提高疫情防控的科学性、精准性、有效性。

病毒在变，我们对病毒特点和疫情传播的认识也在变，措施也跟着变。近3年来，我国紧盯全球疫情态势和病毒变异特征，不断根据形势变化对疫情防控措施进行优化和调整，先后出台了9版防控方案。每一版防控措施的制定，都是基于新冠病毒的潜伏期、传播力、致病力等病原学及流行病学变化和国内外最新疫情的形势，在总结历次本土疫情防控工作的经验教训基础上，结合我国防控策略和目标，集聚多领域防控政策研究专家的智慧进行调整的。这些版本防控措施越来越科学，越来越完善，越来越精准，每一版方案都经受住了时间检验，取得的成绩有目共睹。从全球疫情防控情况看，我国感染人数、发病人数、重症人数和病亡人数都保持在较低水平，人民生命安全和身体健康得到最大程度保护。实践充分证明，党中央确定的疫情防控方针政策是正确的、科学的、有效的，我们有基础、有条件，也有信心、有能力战胜新冠病毒所造成的流行和传播，实现动态清零。

经过研究论证，对第九版防控方案的部分措施进行完善，形成了二十条优化措施。这是基于对病毒变异和传播规律的把握和近3年来各地防控经验的总结，是稳中求进、走小步不停步、符合我国国情、更加科学精准的举措，不是放松放开，更不是“躺平”。除了二十条优化措施，其他各项措施仍然按照第九版防控方案执行。我们必须完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，认真抓好各项防控措施落实。

我们面对的是一场百年不遇的传染病疫情。当前，全球疫情传播仍处于高位，病毒带来的风险和威胁仍然存在。一方面，现在科学上对新冠病毒的变异以及变异后的毒力、致病力、危害性的大小仍然没有完全掌握，对于新冠病毒和疾病的认识仍处在不断深化的过程中。另一方面，我国是人口大国，如果不管“防”、只管“治”，任由疫情迅速大范围传播，医疗卫生资源将面临挤兑风险，大量有基础性疾病患者、老年人、儿童和孕妇等人群身体健康将受到威胁。面对这些不确定性，我们必须坚决贯彻落实党中央决策部署，坚决做到“三个坚定不移”，坚决守住不发生规模性疫情的底线，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。

打赢常态化疫情防控攻坚战，最可贵的是信心，最需要的是斗志。抗疫斗争具有复杂性、艰巨性、反复性，是实力的较量，更是意志力的比拼。既要有“咬定青山不放松”的韧劲，也要有“越是艰险越向前”的拼劲，必须坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。要强化责任担当，守土有责、守土尽责，深入基层、深入一线，落实“四方责任”，做到细之又细、实之又实。要增强斗争本领，进一步提升防控的科学性、精准性，进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，使我们的防控措施越来越科学、越来越完善、越来越精准、越来越有效。

常态化疫情防控是一项艰巨繁重又需要持久坚持的工作。越是形势严峻复杂，越是要保持头脑清醒，越是要慎终如始，再接再厉，善作善成。始终绷紧疫情防控这根弦，保持定力、积蓄耐力，态度更坚决、更果断，行动更迅速、更有力，抓落实、增信心，我们就一定能形成强大合力，赢得这场攻坚战的胜利。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 04 版）