充分利用资源  提高防控效率（优化防控二十条措施问答）

编者按：日前，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》，公布进一步优化防控工作的二十条措施。

为落实党中央部署，积极稳妥抓好防控措施的优化调整，科学精准做好疫情防控工作，推动各地各部门不折不扣把各项优化措施落实到位，本报从今日起推出“优化防控二十条措施问答”专栏。针对公众关注的热点问题，有关专家作出权威回应。

当前，新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现。我国是人口大国，脆弱人群数量多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，一些地区的疫情还有一定规模。受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大，防控形势仍然严峻复杂。

如何正确理解关于进一步优化防控工作的二十条措施？日前，国家疾控局副局长常继乐进行了解读。

问：对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，为什么这样调整？

答：将隔离期限进一步优化到“5+3”，是一个渐进的过程。《新型冠状病毒肺炎防控方案》从第一版到第九版，再到现在的优化版，原来是14天，后来变成“14+7”，再变成“7+3”，现在是“5+3”。这个过程听起来少了2天集中隔离，但这2天可以省出约30%的集中隔离资源。同时，因为奥密克戎的最长潜伏期是8天，所以现在采用的是“5+3”。

问：为什么不再判定密接的密接？

答：评估发现，次密接的阳性检出率很低，大概是3.1/10万，也就是10万个人里面有3个人。通过及时判定并且管控密切接触者，能够降低次密接的阳性率。根据这个情况，不再判定次密接，可以节约很多服务保障资源。出台公共政策，就要两害相权取其轻，所以不再判定密接的密接。

问：为什么将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”？

答：经评估，高风险区外溢人员的阳性检出率大概是4.9/10万，但是这些人均在风险区域划定后7天内检出。把高风险区外溢人员7天集中隔离改为7天居家隔离，主要是考虑这些人员到社区以后好管控，同时节省集中隔离资源。

问：为什么对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离”调整为“5天居家健康监测”？

答：这是经过实践和评估以后作出的调整。闭环管理的高风险人员，如果严格执行闭环管理措施，阳性率很低，只有1.6/10万。在这种情况下，可以调整成5天居家健康监测。

问：这些调整是否意味着防控放松了？

答：所有的调整都是有依据的。防控不是放松了，而是要求更高了。各地要更科学、更规范、更快速地开展防控工作，把该管住的重点风险管住，该落实的落到实处，该取消的也坚决取消，充分利用好现有资源提高防控效率，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。

（本报记者 白剑峰整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 04 版）