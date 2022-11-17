消除病毒性肝炎 助力健康中国

编者按：从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断影响着70%的临床决策，它的价值正受到空前的关注与认可。今年，人民好医生重磅推出“诊断的价值”系列专家访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

《健康中国行动（2019—2030年）》中提出，全面实施病毒性肝炎各项防治措施，控制病毒性肝炎及其相关肝癌、肝硬化死亡上升趋势。那么，病毒性肝炎到底有哪些危害？筛查对于诊断和治疗病毒性肝炎又有哪些作用？

近日，首都医科大学附属北京佑安医院临床检验中心主任娄金丽、首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心副主任马红、首都医科大学附属北京同仁医院健康管理中心主任陈东宁做客人民好医生“诊断的价值”系列专家访谈节目，在为大众普及病毒性肝炎的相关防治知识时，也对以上问题也进行了回答。

科学认识病毒性肝炎疾病

病毒性肝炎是由嗜肝病毒感染引起的急性或慢性肝炎，主要包括五种病毒株：甲型（HAV）、乙型（HBV）、丙型（HCV）、丁型（HDV）和戊型（HEV）。其中，HBV与HCV感染可导致慢性乙肝和丙肝，在此基础上进一步形成肝纤维化、肝硬化，甚至导致肝细胞癌，是最常见的肝炎相关死亡原因。

马红提出：“筛查是诊断和治疗病毒性肝炎的基础。提高乙肝、丙肝的筛查覆盖率及筛查准确性，及时发现并治疗感染者，对于减少疾病进展、防止感染进一步传播至关重要。”

HBV与HCV的主要传播途径包括血液传播、母婴传播、性传播以及日常生活密切接触传播等。对此，陈东宁提醒：“乙肝和丙肝感染者的家庭成员、有静脉药瘾史者、有高危性行为史者、免疫功能缺陷者，还有纹身、打耳洞、医源性暴露如不洁口腔诊疗操作等都属于高危人群，需要提高警惕。此外，母婴传播是乙肝感染最主要的途径之一，在孕前、孕期进行相关筛查和监测尤为重要。”

重视病毒性肝炎临床筛查

乙肝和丙肝的筛查以免疫学检测和分子生物学检测为主，前者检测肝炎病毒的抗原和抗体，后者检测病毒的核酸。娄金丽介绍，考虑到筛查的时效性和经济性，90%以上的筛查使用血清免疫学检测方法进行筛查。免疫学方法主要选用化学发光法检测技术，具有敏感性高、特异性强、自动化程度高、检测通量高、检测速度快等优势。一些高质量的检测试剂对病毒突变株的检出能力很强，能够有效避免漏检，大大提升了病毒性肝炎的发现率和诊断率，对于肝炎防控具有重大价值。

健康体检是扩大病毒性肝炎筛查的重要组成部分。目前，体检菜单中的相关检测项目包括血清免疫学检测（如乙肝六项）、分子生物学检测（如HBV DNA、HCV RNA定量检测）、生物化学检测以及肝脏进展评估等。

陈东宁表示：“建议在健康体检中普遍开展病毒性肝炎的筛查，以达到早期诊断、早期治疗、降低疾病危害的目的。需要注意的是，接种过乙肝疫苗后并非‘一劳永逸’，因为随着时间的推移，抗体的滴度可能会低于保护性范围，仍有感染的风险，所以建议大家接种疫苗后，也要定期进行筛查。”

此外，对于未来如何控制病毒性肝炎的上升趋势，三位专家也给出了相应建议。

马红认为，应不断加强疾病科普教育，进一步增强大众主动筛查的意识；此外，临床、检验、健康体检等多学科、多部门应紧密联动，多维助力扩大肝炎筛查、科学检测，做到应筛尽筛，应诊尽诊，应治尽治。

娄金丽从检验医学角度出发，呼吁进一步开发新型检测标志物，以更加精准、高质量的检测技术，助力提升肝炎筛查率和诊断率，从而帮助更多百姓和患者获益。

陈东宁强调，有必要将病毒性肝炎的风险筛查纳入日常体检，从而优化防控现状，早日实现“消除病毒性肝炎”的愿景。