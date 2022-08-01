霍勇：规范诊疗H型高血压 促进高血压达标中心建设

近日，云南省高血压达标中心召开质控会议，全省100多家高血压达标中心的代表齐聚昆明，与省卫健委领导和中国心血管健康联盟专家一起探讨针对中国国情下的高血压达标策略。

中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院霍勇指出，高血压是脑卒中公认的重要危险因素。中西方大量的研究表明，同样的血压升高，在中西方人群中导致的后果却截然不同。中国人更容易导致脑卒中。经过几十年的大样本分析，发现中国人因为遗传和环境的影响，H型高血压比例更高。而这一类型的高血压比普通的高血压增加5倍的脑卒中风险，比正常人增加28倍的风险。各级医疗机构和患者亟待重视与规范诊疗。国内外循证研究和指南均证实了这一路径的重大公共卫生价值和临床意义，中国高血压和心血管疾病防治指南早在2010年就指出，推荐将同型半胱氨酸（Hcy）列为常规检查，超过10个单位的高血压患者，需要按照高血压合理用药指南进行规范治疗，通过降低Hcy而加速实现降压达标。

据悉，高血压达标中心年初酝酿了H型高血压规范诊疗双达标项目，目前正在全国各地有条件的医院试点开展。双达标是建立在大量长期科学循证基础上提升规范诊疗的质量要求，即指对首诊高血压患者，要测量血压同时检测Hcy的诊断质量双达标、控制血压同时控制Hcy控制的质量双达标、降低Hcy幅度力争超过20%同时坚持治疗超过3年以上的管理质量双达标、重视降压同时重视靶器官保护的理念和获益质量双达标等，以实现高血压达标更高的质量管理水准和临床获益成效。这一项目的实施，将有助于推动各级医疗机构重视靶器官保护，规范诊疗H型高血压，有效减少脑卒中发生，为践行“国家脑卒中防治百万减残工程”做出贡献。