帮宝适携“纸尿裤科技”亮相进博会

第五届中国国际进口博览会期间，婴儿护理品牌帮宝适携“纸尿裤科技”亮相进博会，展示帮宝适凝聚行业智慧的研发技术，解码纸尿裤的大科技。“帮宝适纸尿裤是科技与消费者体验结合的产物。如为贴合宝宝与成人在形体上不同的特点，我们投入了‘一秒成像系统’来研究宝宝的动态体型，该系统仅用一秒就可以建模复刻宝宝的真实体型。此外，专为早产儿设计的纸尿裤通过独特的设计思路来减轻产品对早产宝宝的打扰。”帮宝适研发部门负责人宋丽民介绍相关展品。

（受访者供图）

小小纸尿裤背后有“大科技”。进博会现场，宋丽民邀请现场观众上台亲手体验，“一秒成像仪”“柔软评估仿生触感仪”等“黑科技”。

作为本次“美好生活馆”的参展商宝洁公司旗下品类，帮宝适进入中国市场已经25年。为更贴合中国消费者的需求，帮宝适在北京成立了公司在亚洲最大的研发中心，与新加坡、美国、德国等地的研发中心一起，围绕中国宝宝的特点以及中国消费者的需求，不断将科学技术应用在纸尿裤的创新设计上，打造更适合中国宝宝的产品。

帮宝适传播与公关总经理王月说，一直以来，帮宝适致力于传递积极的育儿观念，通过全球化和多样化的国际视野，跨越年代和地区，助力全球宝宝健康成长。关爱宝宝就是关爱美好未来，本次进博会，帮宝适希望向广大消费者传递积极的育儿观念。在全球化背景下，帮宝适将继续凝聚全球科技力量，致力于支持每一位父母轻松自信育儿，让每一个宝宝都能健康成长。