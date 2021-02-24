别让年轻父母的托育焦虑无处安放

春节过后，中小学和幼儿园陆续开学，家长们终于从与“熊孩子”斗智斗勇的一地鸡毛中解脱出来，直呼“解放了”。但还有不少3岁以下婴幼儿的家长依旧被奶粉、纸尿裤、小孩哭闹缠得不可开交。

家有学龄前婴幼儿是上班族爸妈们绕不过去的一大困扰：既不想错失职场发展的黄金时间全职在家带娃，又不想完全放手给有教育代沟的父辈，还想要抓住“生命早期1000天”的早教黄金时段，而靠谱的托育机构少之又少，价格奇高……

最近，《半月谈》引用中国人口与发展研究中心调查结果称，在我国0至3岁婴幼儿家庭中，有托育服务需求的占30%。国家卫生健康委员会调查数据显示，我国0至3岁婴幼儿入托率只有5%左右。在这个差额的背后，是众多年轻父母们无处安放的托育焦虑：托不托？托给谁？怎么托？

笔者是一位新手妈妈，经常在育儿群里聊到的话题就是“为什么合适的托儿班这么难找”。价钱高、距离远、托班环境不好、老师流动性太大等，每一个问题都像是扎在心头的针，看到怀里弱小的孩子，实在不忍心就此把他“交出去”，只能忍着劳累继续带娃。最夸张的是，有两位妈妈为了让孩子上合适的托班，居然举家搬到了另外的城市。可是，能如此“任性”决定的前提，是这几个家庭的成员都职业灵活，但对大部分家庭来说，各种现实情况的约束使他们无法来一场说走就走的举家搬迁。

育儿资源的短缺是托育难题的最大症结，政府和社会亟须提供更多公共化资源。2019年，国务院办公厅出台《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》。在政策利好下，相对成熟的海外托育产业模式不断被引进，部分连锁早教机构融资成绩不俗，托育产业被称为下一个“风口”。

但是在促进市场培育的同时，我们也应该意识到，过多以营利为目的的机构在托育领域发展，势必会提高价格，不但不能减轻家庭的育儿负担，反而会扩大育儿焦虑，因而公共资源的投入势在必行。发展以政府为主导的普惠式、公共化的托育教育模式，完善多样化资源供给，是化解托育焦虑的重要一步。

无论孩子处于哪个成长阶段，家庭教育都是不可或缺的。尽管托育能很大程度上减轻父母们的养育负担，但他们的角色是不可替代的。有家庭需求调查显示，家长高度认同3岁以下儿童最好的养育方式是在家庭内部由亲职承担。家庭教育除了金钱成本以外，更强调父母在时间和精力上的付出。

我们应该探索更加灵活多元的福利保障模式，为父母提供更多的育儿时间。在“996”、升职加薪等工作压力下，年轻父母们往往会错失与孩子们玩捉迷藏、讲绘本的宝贵机会。争取更多的亲子时间不只需要父母们的努力，用人单位也应该尽可能地提供机会，比如为他们提供更友好的弹性上班制度、为爸爸们提供“育儿假”，等等。

破解托育难题，是缓解育儿焦虑的重要一环。让父母们喘口气，他们才能有更好的状态来拥抱孩子，面对家庭和工作。（常菲）