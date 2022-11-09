优衣库进博展台设立“可持续发展”专区 

第五届中国国际进口博览会在上海开幕。在进博会消费品专区，优衣库打造了一个1000平方米的“LifePark明日乐境”沉浸式公园空间。优衣库在进博会设立可持续发展专区，体现品牌将可持续发展理念引入产品开发设计、生产供应链和消费方式等各个维度的实践。此外，优衣库以巨型互动装置，直观形象地展示“变塑为衣”的资源循环之旅。

优衣库展区（受访者供图）

优衣库公司负责人介绍，悬挂在展台正中心的logo在经典的品牌红色和代表可持续发展的绿色间切换，体现优衣库将“服适人生”与“可持续发展”紧密结合，打造兼顾“可持续发展”与“事业成长”的新型产业模式。

专区展示了优衣库的可持续科技商品。优衣库在摇粒绒商品区域设立了一个巨大的互动装置，参观者转动转盘，就可以直观了解一个塑料瓶变为颗粒、颗粒变为纱线、纱线织成面料、直到最后变为一件成衣的过程，感受资源循环的魅力。优衣库一直关注塑料引发的环境保护问题，优衣库母公司迅销集团计划到2030年，将集团全服装面料的约50%替换为环保再生面料，促进资源循环利用，减少服装生产对环境的负担。

今年秋冬，优衣库缤纷百色、时尚温暖的摇粒绒系列，首次推出16款100%再生面料制成的摇粒绒商品，其中还包括了再生材料比例几乎接近100%的拉链、衣物滚边、标签等小部件。优衣库通过进一步增加克重，反复验证质感，确保再生纤维依然柔软。此外，再生面料技术被广泛应用到裤装、茄克、女装休闲西装、针织衫、开衫等近60款丰富商品品类中。

据悉，2016年，优衣库母公司迅销集团以“改变牛仔服的价值”为目的，在加州洛杉矶成立“牛仔服创新中心”，以牛仔裤的面料、版型和环保作为研究课题开发出领先的节水牛仔服装制造技术，助力社会可持续发展。在耗水最大的水洗环节，优衣库开发出创新的纳米泡沫和臭氧水洗方法，取代将牛仔裤浸在水里进行洗涤的方式。纳米泡沫水洗技术将少量的水雾化成纳米级的水雾，喷洒在牛仔裤上使其褪色；臭氧洗则使用臭氧来漂洗牛仔裤，去除水中残留的蓝色染料和化学物质。优衣库在水循环利用系统上也倾注了心力：过滤后的水被循环利用。通过一系列举措，节水牛仔裤节水量与传统工艺相比节水率最高可达近95% ，大大降低了生产过程中的用水量。

该负责人表示，优衣库的可持续科技商品，在原本舒适、时尚、温暖的同时，增加了环保属性。优衣库库希望携手消费者从选择一件环保衣物开始，培养绿色消费意识、实践绿色生活方式，让可持续成为消费者轻松的选择，爱时尚、爱地球。