“新”生活、“酷”科技、“潮”消费——进博会消费品展区纵览

绿色可持续理念贯穿始终，美妆“黑科技”亮眼登场，消费新趋势竞相涌现……在第五届进博会的消费品展区，超过7万平方米的空间里，围绕“新”生活、“酷”科技、“最”潮流三大方向，来自全世界的消费好物集聚于此。

11月5日，在第五届进博会消费品展区拍摄的乐高展品。新华社记者 张建松 摄

拥抱绿色“新”生活

“你看这张微微发黄的纸，它就是我们今年在进博会上全球首发的‘BBC纤维絮纸’。”在金光集团App的展台上，一系列添加了“BBC纤维絮纸”材料的可降解餐具被放在了最显眼的地方，项目负责人江圣熙介绍道，“普通的可降解塑料虽然对环境相对友好，但相比化石原料制成的塑料制品，其耐用度、耐高温性等方面均有所欠缺。但可分解塑料中若加入了这款纤维絮纸，其物理性、耐热性都会显著提升，且能实现更快速地降解。”

第五届进博会消费品展区金光集团App展出的“BBC纤维絮纸”材料。新华社记者 王默玲 摄

连续五年参展的花王集团，本次展示的新品的包装容器未来都将采用回收再利用的再生树脂作为原材料，相较之前的洗衣液产品，产品包装壳将减少50%的二氧化碳排放量。

除了给具体的产品“增绿”之外，在松下电器的展台，一个零售便利店的场景被整体“搬”了进来。“在这里你可以看到，我们如何让一整间店铺实现节能减排。”松下电器冷链物流事业部项目经理赵斌说，“通过采用节能环保设备，并使用综合运行管理云平台‘松下环境云’进行远程监控等方式，我们能够让店铺运营更加节能高效，减少设备损耗、降低碳排放。”

变美还看“酷”科技

在集聚了全球十大化妆品品牌的消费品展区，变美这件事充满了科技含量，进博会俨然成为美妆领域全球好物的重要首发地。

欧莱雅带来了一套基于脑电波原理的多传感器、头戴式装置，它能分析出消费者闻到不同香味系列时的情绪反应，从而帮助更好实现香水产品个性化选择。此外，欧莱雅还结合独特的用户定制设计，展示了一款能在家里轻松染发的手持染发设备。

资生堂则带来了一项“数字皮肤”技术，利用人工智能在计算机上实现皮肤的超高精细度再现和分析，帮助研究人员在三维视角下对皮肤内部的超微细结构自由地进行分析。

“个性”“定制”是美妆“黑科技”产品中最被高频提到的词汇。在本届进博会带来入浴剂、化妆水、粉底液等多款产品个人定制服务的爱茉莉太平洋，其中国总经理于剑表示，前沿科技将给消费者带来更个性、更科学、更可持续的美妆体验，为未来美妆消费市场开创革新性品类，开拓美丽新思路。

最“潮”的消费趋势

左边是中国首发的户外露营设备，右边是全球首发的生态设计山地自行车。迪卡侬展台最前方的两个展示场景正好反映了近来消费领域最热门的两个类目——露营与骑行热。“此外，今年我们还带来了生态设计多功能划船机、海上冲浪风筝等，全方位满足时下消费者对于居家健身、户外露营等运动场景的消费需求。”迪卡侬展台工作人员介绍说。

第五届进博会消费品展区迪卡侬的全球首发新品——生态设计山地自行车。新华社记者 王默玲 摄

今年的消费品展区还专设了文物艺术品板块，有包括佳士得、苏富比等顶尖拍卖行在内的12家境外文物艺术品经营机构参展。

富艺斯拍卖行中国区总监张文嘉表示：“本次进博会我们精心挑选了十多件出自国际艺坛巨匠和新晋艺术家的风格各异的画作和雕塑，受惠于展期内的免税政策，我们将为国内的藏家提供拍卖以外的收藏途径。我们也期待继续向潜力无穷的中国内地艺术市场延伸，创造更多机遇。”