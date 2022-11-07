为侨胞筑造温暖的心灵港湾（侨界关注）

日前，赖彗临心理工作室组织免费纽约求职座谈会，为留学生提供求职经验及心理减压指导。

受访者供图

当海外侨胞出现心理不适，语言障碍和文化冲突成为他们获得心理救助道路上的绊脚石。跨越语言和文化隔阂，一群华侨华人心理咨询师在行动，向同胞伸出援助之手。

华侨华人心理咨询师耐心认真地倾听，给出专业有效的指导，用一次次暖心陪伴为侨胞筑起温暖的心灵港湾。

关注侨心，保驾护航

2010年，美国华侨赖彗临毕业于美国匹兹堡大学临床社会工作系，现担任纽约大学社工系和心理咨询研究生班临床实践指导教师，已从事心理咨询12年。她表示：“从业10余年来，我累计接待了数千名访客，其中华侨华人占比达40%。我于2020年创立了赖彗临心理工作室，工作室中80%的心理咨询师都是华侨华人，旨在为广大海外侨胞、留学生群体提供心理咨询服务。”

今年初，针对亚裔的恶意袭击事件频发。4月份发生在纽约市布鲁克林日落公园的枪击事件，给该区的华侨华人造成了恐慌。赖彗临第一时间发起社区关怀活动，运用专业技能，抚平侨胞的紧张情绪。

赖彗临说：“布鲁克林区生活着很多华侨华人，很多同胞表示，在枪击事件后不敢出门，希望社区能组织定期巡逻，保障安全。为此，我组织了社区关怀活动，大家牵着自己的宠物狗，聚在一起聊聊天，疏解焦虑不安情绪。这也是邻居间互相认识的机会。很多刚来的留学生尚未适应美国生活，平时上课都不敢发言，但是看见熟悉的中国面孔，都鼓起勇气和我们分享遇到的困难。活动持续了三四个小时，百余人参与。”

创伤治疗师、艺术治疗师、音乐治疗师……赖彗临心理工作室成员组成丰富，各有专长，其中还有一只特殊的动物治疗师，那就是赖彗临的宠物狗伊布。赖彗临说：“伊布能敏锐觉察来访者的情绪变化。当来访者开始情绪激动，快要嚎啕大哭时，它就会趴在来访者身边，贴着他的脚跟。有一名来访者有很深的心理创伤，不愿与人打交道。但是当看到伊布清澈纯真的眼神时，他放声大哭，卸下了自己的心理防线。时间长了，一些来访者还会专门给伊布带食物。”

真切共情，打开心扉

今年，赖彗临心理工作室开展了“百人免费心理咨询”和“千名留学生免费心理咨询”一对一交流活动。

赖彗临表示：“‘百人免费心理咨询’非常火爆，很快名额就所剩无几。于是，我们扩大了活动规模。目前，‘千名留学生免费心理咨询’活动仍然接受报名。这样的公益活动能够帮助侨胞了解心理咨询，等到日后真正有需要时，我希望海外华侨华人能够积极寻求心理援助，勇敢面对内心真实诉求。在疫情让人变得更加脆弱时，大家都很感激能有这样一个中文的心理咨询机会。”

与从业多年的赖彗临相比，身在美国芝加哥的张莹梓刚刚踏上华侨华人心理咨询师的道路。研究生期间，张莹梓在芝加哥唐人街的华人健康中心担任实习咨询师。在那里，她对于不同年龄段的华侨华人的生活经历有了更深认识。

张莹梓说：“文化冲突、种族歧视、沟通交流、升学压力是华侨华人和留学生群体面临的主要挑战。一些华侨华人家长作为第一代移民，没有英语基础，但孩子主要说英语，有一位母亲甚至需要用翻译软件，才能与孩子正常沟通。有时，家长忙于工作，只能将孩子交给家中老人或晚托班照看。这样的语言障碍和陪伴缺失导致很多华裔孩子难以向父母敞开心扉。”

实习结束时，张莹梓和一群华裔儿童建立了深厚感情。她为每个孩子准备了卡片，上面写着对他们的寄语。张莹梓表示：“在短短几个月时间里，我真正走进了孩子们的内心。临走时，他们画出他们眼中的我，制作精美的手工礼物，希望我能带走，那一刻我备受感动。这也是我选择心理咨询的初衷，就是用实际行动为每一个个体带来具体改变。”

积极回应，循循善诱

如今，张莹梓在一家全职心理诊所工作。作为诊所中唯一的华侨，她主要负责接待华侨华人来访，提供中英双语心理咨询。

张莹梓表示：“美国华侨华人心理咨询师并不多，而语言相通、文化相同又是心理咨询成功的两大要素。我希望能够利用我的专业知识，给海外侨胞带来心灵慰藉，提供具体有效的心灵救助。”

加拿大华侨刘思睿对此深有感触。2015年，刘思睿只身一人来到加拿大，本就患有慢性抑郁症的她，因异国环境而病情加重。刘思睿说：“寻找匹配的心理咨询师就像大海捞针，我先后找了七八个心理咨询师，国内的、国外的，我都尝试了。直到2021年，我才遇到克里斯托·赵。赵老师是加拿大渥太华的一名华人心理咨询师，主要负责抑郁症、焦虑症等心理疾病，侧重认知调整和治疗。赵老师有长时间在中国生活的经历，中文流利，专业素养高，和我的背景高度匹配。她循循善诱，教给我解决问题的方法，让我清晰认识问题产生的底层逻辑。我将赵老师的华人心理咨询师信息发布在社交媒体平台上，得到了很多海外侨胞的回应，帮助了更多人获得心理救助。”

加拿大华侨沐沐同样也是赵老师的患者之一。她深受轻度抑郁困扰多年，新冠肺炎疫情催化了心理问题，使得积郁爆发。沐沐说：“15岁时，我的家庭发生变故，导致情绪持续低迷。胃病、失眠、体重骤减、逃避社交，类似的症状一直持续到参加工作。我曾发起过几次对外求助，但都以失败告终。直到我的婚姻生活也受到影响，我才又鼓起勇气，接受了朋友推荐的赵老师华人心理咨询。”

回忆起印象最深刻的咨询经历，沐沐说：“一次治疗过程中，赵老师让我和23岁、27岁的自己对话，那两年我经历了很深的心理创伤。那一刻我发现，心里反反复复说过很多遍的话始终说不出口，只能痛哭流涕。在她的启发下，我断断续续地开始。虽然只是简单的几句话语，但那是我第一次体会到放松。赵老师给了我重新站起来的力量，让我学会沟通交流，建立亲密关系，认识并了解自己。”