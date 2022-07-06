疫情下，为侨胞打造“心灵避风港”

面对新冠肺炎疫情带来的感染风险、就业问题和社交孤立现象，为帮助海外侨胞进行心理调适，许多专业心理咨询机构纷纷开展线上心理咨询，组织专业心理讲座，向海外侨胞普及心理健康知识。

一句句温暖鼓励的话语，一次次轻松愉悦的谈心，为海外侨胞打造“心灵避风港”。

缓解焦虑 守护侨心

“我最近总是失眠，每天不停地查看新冠肺炎疫情最新消息。我很害怕感染新冠病毒，不敢外出，也不愿意和他人交流。这种情况持续了很长时间……”热线接通，一位意大利华侨诉说着内心的忧虑不安。

电话另一端，“高温青年”社区心理组负责人吴文锡耐心倾听求助者的苦恼，并不时安慰道：“我十分理解你的心情，不妨试着转移一下注意力，和我一起深呼吸，我们来做一个正念冥想练习……”

2020年2月，“高温青年”社区心理援助小组在温州成立。向光而行、合力而生，短短两年多时间，“高温青年”心理组已开通3条24小时咨询热线，开展线上团体心理辅导20余次，个案心理咨询300余次，曾为英国、法国、意大利等18个国家和地区的华侨华人提供心理服务。

“当你逆风前行，踏上抗疫征途，请让我们为你的心灵保驾护航。”这是吴文锡及其志愿者团队的服务口号。重大公共卫生事件不仅是对国家医疗水平和管理能力的挑战，也是对全民心理健康的考验。吴文锡说：“无论是白衣执甲的医护人员，还是冲锋在前的基层工作者，都承担着巨大的心理压力。我们希望用自己的专业知识，为一线抗疫工作者打造一个心灵避风港。”

受疫情影响，一些海外侨胞生意受挫，就业困难，缺乏社会支持，无法排解迷茫无助、自我否定的情绪。“为帮助海外侨胞缓解焦虑，除开通24小时心理咨询热线外，我们还设置线上心理讲座和直播课程，希望让更多人关注心理健康，将高能温暖的力量传递下去。”吴文锡表示。

倾听困扰 以情暖心

在澳大利亚墨尔本，有这样一个“解忧杂货铺”。它坐落于繁华的柯林斯街，为寻找温暖的人提供一隅心灵休憩之处。有些人在忐忑中慕名而来，有些人已是这里的老朋友。他们中有教师、白领、留学生和全职妈妈，他们带着各式各样的烦恼和困扰，来这里寻找答案。

这地方就是“思维心理”，一间专门为澳大利亚华侨华人提供心理服务的“解忧杂货铺”。邬金媛博士是该咨询机构创始人，浙江杭州人，澳大利亚国家注册心理咨询师，精通中文、英文、日文，已有十余年心理咨询经验。

谈及创立“思维心理”的初心，邬金媛说：“由于文化差异和语言障碍，许多海外华侨华人难以准确表达咨询意图和所处困境。我希望海外华侨华人重视心理健康问题，积极寻求心理援助，勇敢表达内心的真实诉求。2019年，秉持着提高海外华侨华人生活幸福感的信念，我在墨尔本成立‘思维心理’咨询机构。”

杨芳达是“思维心理”的市场负责人，具有心理学专业背景。“我们主要提供心理咨询、心理讲座、心理测试和心理学教育四大心理服务。从亲子教育到跨文化适应，从压力管理到亲密关系，我们的心理援助覆盖海外华侨华人生活的方方面面。”杨芳达说。

在疫情影响下，“思维心理”的很多服务都在向线上转型。邬金媛表示：“线上心理咨询同样具有广阔的应用空间和发展前景。很多客户更倾向于线上心理咨询，他们可以在熟悉、放松的环境下倾诉心声。即使是以往需要线下操作的治疗方式，比如眼动脱敏与历程更新疗法，也可以在线上进一步延展。”

“除提供日常心理服务外，我们还与澳大利亚政府、学校、社区、医疗机构和非营利性机构保持密切联系。在墨尔本，我们和100多家诊所建立长期合作关系，诊所的全科医生会向我们转介需要中文心理援助的客户。我们也多次在墨尔本华人社区服务中心和澳洲华人历史博物馆等社会机构开展心理讲座。今年5月，我们获得墨尔本市政厅赞助，成功举办了第一届澳洲华人心理社群研讨会，取得良好社会反响。”杨芳达补充道。

积极应对 关注内心

澳大利亚社会研究数据中心“棱堡洞察”的一项研究表明，在2020—2021年度，有40%现居澳大利亚的华侨华人认为自己的心理健康状况受到新冠肺炎疫情影响。海外中国留学生的心理健康状况引起广泛关注。

杨芳达说：“海外中国留学生常面临跨文化沟通障碍，缺少社交网络，也承担着不容忽视的学业和经济压力。在新冠肺炎疫情影响下，留学生还要同时面对航班生变、隔离封控和线上教学等带来的种种挑战。”

对此，在加拿大留学的小薛（化名）深有感触。“2020年加拿大新冠肺炎疫情暴发后，我的室友纷纷回国，而我因为学业计划暂缓回国。我在空无一人的宿舍住了几个月，害怕生病，也不敢出门，长期缺乏与外界交流。那时，我无法抑制对家的思念，经常与父母长时间通话。”

邬金媛表示：“对于在疫情期间出现焦虑、抑郁或失眠症状的留学生，我一般会把重点放在他们的睡眠、营养、锻炼、作息和社交这五个方面。我也会建议选择性地限制他们接收负面信息的时间，帮助他们恢复常规作息。”

除此之外，还有很多调节情绪的“秘诀”。杨芳达说：“自我决定理论认为，人有三种与生俱来的心理需求，分别是自主、胜任和归属需求。面对新冠肺炎疫情给生活带来的不确定性，我们可以每天进行日程规划，设定一些力所能及的小目标来增强生活的自主性和胜任感，也可以和亲朋好友保持密切联系来满足情感与归属需求。”