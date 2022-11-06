森世海亚首秀进博 拓健康发展创新之路

2022年11月5日，第五届中国国际进口博览会开启。森世海亚集团携其全系列德国原研进口植物药产品，首次亮相进博。

“很荣幸我们能在进博会这个大舞台中首秀登场，并向大家展示我们的理念，服务与产品。”森世海亚公司负责人吴蓉表示。吴蓉介绍，通过进博会这个大平台，希望让更多人了解植物药、了解森世海亚以植物力量为核心的可持续发展理念。本次进博会森世海亚集团带来了全系列德国原研进口植物药产品，包括多款即将通过跨境模式首次与中国消费者见面的植物药新品。

据了解，美和满集团和森世海亚中国团队组建至今11年，集团主席和创始人杨茂思是一位致力于为健康事业和社会发展做出贡献的德国人。他曾在中国工作生活二十余年，并不断传递健康理念，推动可持续发展，促进人与自然和谐共生。经过多年的发展，森世海亚集团已形成非常独特、以植物力量为核心的三大业务线，包括医药保健、健康生活和食物森林。集团旗下的产品和业务已覆盖亚洲、欧洲、美洲和非洲部分地区，并围绕健康社会与可持续发展推行多项公益项目。

“近年来，医疗行业改革不断深入，我们集团在紧跟国家政策改进的步伐，进一步稳固产品安全性、有效性的同时，提高产品的可及性。”吴蓉介绍，在医院渠道持续开展专业学术推广，为患者提供优质产品的基础上，森世海亚集团加强了以患者为中心和多渠道发展战略的落地，实现线上线下零售渠道的全面布局，着力为患者提供全渠道的就诊通路、个性化的服务平台，使患者的治疗通路更为便捷快速。

吴蓉介绍，森世海亚集团一直与很多行业专家和教授就老年慢病和健康管理开展多项目合作与交流，去积极应对人口老龄化问题，并愿意为老年慢病管理出谋划策。