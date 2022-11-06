艾伯维携五大领域“超新星”亮相第五届进博会

11月5日，艾伯维（AbbVie）宣布，将携免疫学、肿瘤学、神经科学、眼科学和美学等五大领域的“超新星”产品亮相第五届中国进口博览会，特药领域的五款新品也将在本届进博会的舞台完成“中国首秀”。

艾伯维将通过“未来星群”概念展示艾伯维在特药领域同步全球，把多领域“超新星”产品集体带入中国的宏伟计划。“星群计划”包括发布5个"首秀"新品——Skyrizi、Teliso-V、Epcoritamab、Qulipta以及Durysta，覆盖免疫学、肿瘤学、神经科学、眼科学等领域；同时，已经在中国获批上市的“超新星”产品也会展示其未来进入全新疾病领域的计划。

艾伯维未来星群展台——未来之门

艾伯维全球副总裁、中国区总经理欧思朗表示：“进博会作为国家级对外开放平台，展示了中国对外开放的决心，中国市场是我们全球重要的市场，艾伯维很荣幸在进博会的舞台上，推动中国‘星群计划’，加速一批’超新星’创新药物和疗法同步全球在中国上市，服务中国患者，让更多生命遇见未来的创新治疗。”

欧思朗表示，中国一直以来都是艾伯维全球的重要市场，公司秉承创新、引领和共赢三大企业价值主张，致力于解决复杂且棘手的疾病难题，为患者的生活带来深远影响，并致力于成为一家值得信赖的生物制药公司。预计到2030年，艾伯维在特药领域将有超过30个新产品或新适应症在中国获批上市，涉及免疫、血液肿瘤与实体瘤、神经科学、眼科学等领域，2022年-2023年，正在进行的与计划中的在华临床研究项目约有65个；这些行动，都将助推艾伯维中国在华业绩的持续、稳定提升。一方面，艾伯维秉承“以患者为核心”的内核，加速全球“明星”产品同步在中国上市，从而让更多的中国患者获益；另一方面，艾伯维坚持“员工第一”的理念，致力于创建让员工有发展机会、有自我成长、有学习动力的人才平台。

未来，欧思朗表示，艾伯维将持续加大在中国的投资，与各级政府及合作伙伴一道，在中国构建开放式、多层次、立体的医疗创新生态圈。除了把更多全球领先的创新产品和疗法尽快带入中国、惠及更多患者和临床科研人员之外，也更期待把更多的中国临床经验、中国智慧带向全球，与各界携手，为“健康中国2030”，为彼此共同的健康目标奋进。